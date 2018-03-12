26 самых необычных образов за все время существования Барби, каждый из которых — целая история

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Каждые 3 секунды в мире продается одна кукла Барби. За 58 лет своего существования она сменила множество профессий и образов: от блондинки модельной внешности до IT-разработчика с хвостиком и в простой футболке. Похоже, именно в этом секрет ее популярности: Барби меняется вместе с миром, и в этой статье вы увидите ее самые необычные амплуа.

Барби просто из года в год меняла наряды и профессии, а люди сами искали скрытый смысл в ее образах, придумывали его, потом сами же протестовали и боролись с ним. Более полувека происходил этот удивительный процесс, о котором писательница Линор Горалик написала целую книгу. AdMe.ru расскажет, как это было.

Как-то Рут Хэндлер наблюдала, как ее дочь Барбара играет с бумажными взрослыми куклами, меняет им наряды и дает взрослые роли. Играть в пупсов ей давно надоело. Так появилась идея создать «взрослую» куклу для девочек.

1. Барби — прототип проститутки из комиксов

1959 год. Прообразом Барби была кукла Лилли компании Heinz Frank — героиня популярных немецких комиксов. По сюжету сексапильная грудастая блондинка в стиле пин-ап разводит толстосумых «котов» на деньги и подарки. Кукла изначально не предназначалась для детей, а продавалась в табачных магазинах и магазинах для взрослых. Компания Mattel выкупила права на эту куклу, Лилли перестали производить.

Трудно поверить, но тогда, в 1959 году, от куклы отказались все поставщики, мотивируя тем, что на нее не будет спроса. Первая Барби выглядела лет на 30, у нее был «тяжелый» макияж и неестественные формы лица и тела. Зато на розничном рынке кукла разошлась моментально. Родители протестовали, а девочки были в восторге. Спустя год компания немного изменила «раскраску»: более светлые брови округлились, исчезла подводка нижнего века.

2. Барби за равноправие полов

1960 год. Борьба феминисток начале 60-х за равноправие полов не осталась незамеченной производителями. У куклы появилась первая профессия — модный дизайнер. Узнаваемый образ Барби, которая к тому моменту продавалась уже во многих странах, в свою очередь, послужил катализатором движения за права женщин во всем мире. Всего у Барби было 80 самых разных профессий — от модельных до «мужских».

3. Кукла «как мама»

1961 год. Барби-автомобилист, художник-модельер, певица, балерина, медсестра, учительница, стюардесса, пожарный — девочки были без ума от куклы. Она одевалась как мама, ходила на работу как мама, носила макияж и прическу как мама и была идеальным объектом для подражания. Барби приписывали клеймо куклы-потребителя, куклы-модницы, навязчиво увлеченной тряпками. На самом деле Рут Хэндлер хотела создать такую куклу, с которой дети могли бы играть, переодевать ее, причесывать, укладывать волосы, всячески теребить, имитировать ситуации из взрослой жизни, и тем самым привить девочкам хороший вкус. Кстати, всего у Барби в разные годы было 19 видов причесок, а одежду ей придумывали более 75 дизайнеров.

4. Подростковая беременность или образ семьи?

1963 год. У Барби появилась лучшая замужняя подруга Мидж. Однажды компания создала набор «Счастливая семья», где у Мидж был вставной пластиковый живот с младенцем внутри, рядом ее подросший ребенок вместе с Барби, Кен в роли медработника. Казалось бы, девочкам показали образ семьи и материнства. Но критики и тут нашли к чему придраться: новый образ кукол поощряет подростковую беременность среди молодежи.

5. Барби танцует твист и поворачивается в талии

1967 год. Из-за многочисленных упреков родителей по поводу взрослости Барби компания выпустила куклу с детским личиком. У нее был румянец во всю щеку, неброская косметика, округлый овал лица. Кукла просуществовала всего 3 года — ее не приняли дети, привыкшие видеть Барби взрослой. Специалист по крылатым ракетам Джек Райан придумал для нее шарниры, чтобы у куклы поворачивалась талия, сгибались локти, колени и запястья — в то время был очень популярен танец твист. Позже Барби «увлекается» разными видами спорта, например Барби-балерина специально проектировалась для выполнения шпагатов, пируэтов и других балетных па.

6. Мужчина — это тоже аксессуар

1968 год. Кена перестали выпускать, так как он не пользовался особой популярностью. По сути, он играл роль очередной домашней зверушки Барби, а критики обвиняли Mattel, что это создает у девочек неправильное представление об отношении полов. Но уже через год Кена пришлось вернуть. Как оказалось, он играл гораздо большую роль, чем просто сопутствующая кукла для продажи. Оказалось, Кен охранял сексуальную и свободомыслящую Барби от лишних вопросов со стороны детей и родителей. По сути, он охранял репутацию женщины.

7. Первая чернокожая кукла

1969 год. В эти годы шла борьба чернокожих в США за равные гражданские права. Рут Хэндлер придумала чернокожую подружку Барби — Кристи. Таким образом компания заслужила лояльность афроамериканского населения, а сама кукла повлияла на толерантность взглядов многих поколений детей и взрослых.

8. Прощание с Лилли

1972 год. До сих пор все Барби косили влево, как кукла Лилли из комиксов. Теперь же Барби наконец-то начала смотреть прямо и вообще выглядеть более натурально. У нее больше не были сложены губы бантиком и немного приоткрылась улыбка, волосы спадали естественно, почти не было косметики.

9. Знаменитая улыбка и голубые глаза

1977 год. Благодаря популярному в 70-х годах сериалу «Семейка Брейди» у куклы появилась знаменитая «калифорнийская улыбка», кругленькое радостное открытое личико, вздернутый носик, девичий румянец и нарисованные ресницы. На эти годы пришелся пик популярности, и это лицо стало самым узнаваемым лицом Барби во всем мире и по сей день. Всего у кукол Барби было 19 разных форм тела и лица.

10. Расовое равенство во всем мире

1980 год. Серия «Куклы мира» — это плод всемирной глобализации: чернокожая Барби, испаноговорящая, «восточная», Барби-итальянка, парижанка и даже королева Великобритании. Теперь даже мамы с удовольствием покупали себе кукол и играли с ними, прикрываясь взрослым хобби. В коллекции Барби уже есть куклы с 11 цветами кожи и 9 цветами глаз.

11. Барби и благотворительность

1980 год. Компания выпускает коллекционные Барби, деньги от которых идут на благотворительность. Например, кукла от австралийского дизайнера Stefano Canturi стоила $ 302,5 тыс.: на ней было колье с розовым бриллиантом и кольцо с бриллиантом. Деньги от ее продажи на аукционе Christie’s ушли в Фонд исследований рака груди. Другая коллекционная Барби 2007 года в насыщенно-красном платье была выпущена в поддержку общенационального движения по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

12. Барби, которую требовали родители, не понравилась детям

1983 год. Родители продолжали требовать изменить внешность, и компания выпустила Барби в псевдодетском образе: более округлое лицо, нос кнопкой. Родителям понравилась румяненькая Барби — «ангельское личико», но снова не приглянулась детям, и производство куклы прекратилось.

13. Барби — «день-ночь»

1985 год. Женщины доказали, что имеют право строить карьеру наравне с мужчинами, а многочисленные нововведения облегчили уход за детьми, появились социальные структуры, которые дают матерям-одиночкам возможность работать полный день. Так появляется бизнесвумен Барби — «день-ночь»: днем — деловой костюм, вечером — платье для выхода. Интересно, что все достижения и успехи были только у Барби, за что Mattel тоже неоднократно обвиняли. Но на практике куклы-мужчины не пользуются популярностью, и всегда покупать детям набор вроде «Барби и Кен — юристы» родители просто не стали бы.

14. Мир без взрослых

1987 год. В мире Барби есть всё. Кроме взрослых. Она самая красивая, умная, ловкая, но ей самой не с кого брать пример. Хуже того, у нее постоянно появляются младшие сестренки, а родители снова невесть куда исчезают. Всего у Барби 70 друзей и родственников. В 1987 году появляются куклы бабушки и дедушки у подруги Мидж. Место их преимущественно на кухне в роли обслуживающего персонала, в комиксах родители иногда привозят им внуков повозиться, а сами исчезают, чтобы повеселиться с Барби. Вот такой образ старших транслируется детям. Хотя сами дети с удовольствием играют с куклами в заботливых и добрых бабушку и дедушку, которых, видимо, им так не хватает.

15. Барби ломает стереотипы

1991 год. В 1994 году приняли билль о равенстве в образовании и возможности выбора карьеры. Mattel, как всегда, чутко среагировала и еще в 1991 году выпустила ряд кукол с профессиями, которые традиционно занимают мужчины: командир летного эскадрона, астронавт, педиатр, ветеринар и пожарный. Барби служила в воздушных силах, во флоте и морской пехоте.

16. Барби, скандалы и секс

1992 год. Барби с самого момента появления упрямо транслирует двойной сигнал. С одной стороны — женственная, сексапильная, свободная. С другой стороны, производитель всегда настаивает на невинности Барби и постоянно судится с художниками и поэтами, выставляющими ее сексуальным объектом. Действительно, некоторые коллекционные куклы выглядят очень даже провокационно: кружевные чулки с подвязками, сексуальное белье. Но у них старомодные утрированные лица, не привлекательные для маленьких покупательниц.

17. Неуемная блондинка

1992 год. Появилась Барби, которая умела говорить 300 фраз. Она вызвала недовольство родителей своими фразами: «Уроки математики слишком сложные», «Мне нравится шопинг!», «Достаточно ли у нас одежды?» Образ Барби — неуемной блондинки пропагандировал детям потребительский образ жизни и пренебрежение к учебе. Даже сам Кеннет Хэндлер, сын основателей Mattel, запротестовал, что куклу могло бы «волновать» нечто большее, чем длина волос, шопинг и походы на пляж.

18. Помешанная на аксессуарах

1997 год. Порой кажется, что вся эта помешанность на крохотных аксессуарах доходит до безумия: расчесочка для собачек, крошечные дома с настоящим электричеством и работающими электроприборами, косметика для куклы. У Барби было 40 домашних животных. Вымышленный мир пугает своей реалистичностью. С другой стороны, именно аксессуары всегда были главным показателем качественной куклы, и осуждать производителей вроде бы неуместно.

19. Подруга Бекки в инвалидной коляске

1997 год. Компания Mattel придумала куклу Бекки в инвалидной коляске для детей с ограниченными физическими возможностями, чтобы они не чувствовали себя ущербными. А также для здоровых детей, чтобы приучать их к мысли, что к другим людям нужно относиться с уважением и пониманием. Несмотря на успех продаж, куклу перестали выпускать. Ее коляска не проходила в дверь кукольного домика. Кроме того, вся линейка нарядов и аксессуаров Барби не сочеталась с Бекки, пришлось бы менять полностью все.

20. Приторная идеальность

1998 год. Считается, что Мидж и другие подружки Барби созданы для того, чтобы на их фоне главная героиня могла блеснуть умом, красотой, вкусом, талантами, роскошным нарядом. Подружки словно перетягивают на себя все житейские проблемы реального мира: Бекки в инвалидной коляске и дважды рожавшая замужняя Мидж как громоотвод против обвинений за чрезмерно идеальный и прилизанный образ куклы. Исследование университета Бата обнаружило, что девочки проходят стадию ненависти к Барби: ломают ее, выдирают волосы, запекают в микроволновке. Забавно, но не слишком стандартная красота подружек Барби привлекает больше внимания. Например, Барби — олимпийская чемпионка меньше интересна как личность, чем Бекки — чемпионка Олимпиады для инвалидов.

21. Бизнесвумен учит девочек

1999 год. В 40-й день рождения Барби компания жертвует $ 1,5 млн на программы, которые обучают девочек технологии, финансам, математике и науке, а также планированию карьеры.

22. Барби с реальными пропорциями тела

2000 год. Художник Николай Ламм разработал модель Барби с реальными женскими пропорциями. По мнению художника, новая кукла избавит девочек от комплексов по поводу своего тела и от изнурительных диет. А у мальчиков сформируется правильное представление о женской красоте. Если бы классическая Барби была живым человеком ростом 172 см, то ее пропорции были бы 97-45-82 см, а сама она могла бы передвигаться, только опираясь на руки. С такими параметрами рождается 1 женщина на 100 тыс. Но всем не угодишь: «Если бы мне хотелось смотреть на реализм, я бы подошла к зеркалу!» — написала одна девушка на форуме.

23. Развод с Кеном

2004 год. Мир потрясла новость, что Барби разводится с Кеном, да еще и в День святого Валентина. На Mattel снова посыпался град упреков, обвиняя в пропаганде неправильных семейных ценностей. На самом деле Барби просто отражала все самые острые социальные вопросы и проблемы своего времени. И развод — одна из сторон реальной жизни. По сути, эта популярная кукла — зеркало цивилизации, на которую были спроецированы проблемы этой цивилизации за 57 лет.

24. Барби — IT-инженер в футболке с бинарным кодом

2010 год. Цифровые технологии ступают семимильными шагам. Электронная Барби со встроенной видеокамерой может снимать 30-минутные ролики, подключается к компьютеру через USB-порт и носит футболку с бинарным кодом. Отличная попытка развеять стереотип, что женщинам программирование и IT-технологии не по зубам.

25. Барби с целлюлитом и прыщиками

2014 год. Дизайнер Николай Ламм, который создавал Барби с естественными пропорциями тела, продолжил эксперимент. В комплекте с куклой теперь идет набор наклеек со шрамами, веснушками, прыщиками и даже с целлюлитом. Такая кукла призвана заставить девочек по всему миру полюбить свое тело. Если бы существовала девушка с пропорциями прежней Барби, то анатомически она не смогла бы даже держать голову на плечах. Реальность прекраснее — в этом дизайнер хочет убедить не только девочек, но и родителей, которые зачастую нуждаются в этом даже больше самих детей.

26. Барби в хиджабе

2017 год. Долгое время Барби была запрещена в странах Востока из-за ее внешнего вида. В арабских странах появилась своя кукла Фулла, почти аналог Барби, но гораздо скромнее и в одежде, и в макияже. В 2017 году компания Mattel выпускает мусульманскую куклу Барби в хиджабе и фехтовальном костюме. Новая кукла, по замыслу создателей, должна воспитать у мусульманских девочек любовь к религии, культуре и национальной одежде. А также исправить в мире заблуждение об «угнетенных» женщинах Востока. Сейчас Барби продается в 150 странах мира.