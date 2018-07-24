25 раз, когда мода прошлась по краю и не устояла

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Когда мир моды создает свои тренды, а вы пытаетесь им соответствовать, это может обернуться полным разочарованием. Но для того чтобы этого не произошло, предлагаем взглянуть на них с точки зрения юмора. Например, шорты наоборот и кроссовко-сапоги отлично бы дополнили коллекцию музея нелепых вещей. А что еще в нее стоило бы включить? Смотрите дальше в нашей подборке.

AdMe.ru нашел диковинки модного мира, которые заставят задуматься о том, стоит ли следовать его тенденциям.

Когда высокая мода спустилась в массы, но не оправдала ожиданий

Шорты наоборот, или что делать, если старые вам надоели, а на новые нет денег

Говорят, что клетка снова вернулась в моду, но не так, как мы этого ожидали

Это было крайне опрометчивое решение

Хулахуп и сумка в одном — незаменимая вещь, когда постоянно пытаешься похудеть

Когда стараешься обратить на себя внимание и пробуешь все возможные методы

Когда нужно быть в двух местах одновременно

Судя по этой модели, дизайнер — фанат карточных игр

Ковбой на роликах теперь будет еще более стильным

Когда никогда не изменяешь своему фирменному джинсовому стилю

Леди Гага. Продолжение

Когда фантазия дизайнера вышла за рамки... шортов

Adidas уже не тот

Когда сильно любишь устрицы и хочешь, чтобы об этом знали все

Удлиненные штаны за $ 500

Когда нужно успеть и на ферме поработать, и в футбол поиграть

«Ввел в гугл „такса в обуви“, и нашлось это»

«Сожалею, что все-таки не решился подойти и погладить это существо»

Платье из 3 000 пластиковых глаз идеально подойдет для первого и, скорее всего, последнего свидания

Новая рубашка от D&G. Только для настоящих фанатов лабрадоров

Счастливый костюм азартного игрока выглядит именно так

Принт на пальто, который выглядит так, будто это грязь

Коллекция «Отчаянные домохозяйки»: всегда на страже чистоты

Когда решил стать дизайнером, и это твоя первая работа

Снова потерялся один носок после стирки? Не беда! Сделайте из оставшихся вот такой свитер