25 человек, которым определенно стоит вручить медаль за креативность

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Творческие личности, будь то дизайнеры или обычные люди, вкладывают в дело всю душу, весь свой потенциал. Благодаря им на свет рождаются вещи, пользование которыми доставляет как эстетическое, так и физическое наслаждение. Взять, например, пешеходный переход, оформленный под игровой мир Марио. Или въездные ворота, сделанные из старого автомобиля.

AdMe.ru нашел 25 вещей, которые были сделаны творческими людьми с хорошим чувством юмора.

1. Это наклейка на грузовом полуприцепе, а не огромные кружки

2. На этой улице есть дорожка, по которой комфортно катить свой чемодан

3. А вы бы хотели иметь у себя в туалете такой держатель для бумаги?

4. Какой симпатичный кабриолет! Ой, подождите-ка...

5. Шрифт Брайля, нанесенный на эти перила, описывает вид на Неаполь

6. Кажется, будто у этого стаканчика крышка парит в воздухе

7. «Я сделал амулет „ловец снов“ из канцелярских принадлежностей»

8. Когда хочется новые ворота и есть ненужные части автомобиля

9. В автосалоне BMW компьютерная мышка сделана в форме машины этой марки

10. В асфальте вырезают углубления, красят их, и в итоге получается дорога «из брусчатки»

11. На коробку с фейерверком нанесли QR-код, чтобы перед покупкой можно было увидеть, как он работает

12. Журнальный столик в мгновение превращается в обеденный

13. «Я открыл бутылку со взбитыми сливками, и теперь обертка похожа на сказочный наряд»

14. На этой бутылочке показывается оставшееся количество распылений

15. Билборд с афишей 2-го сезона сериала «Люк Кейдж» вот-вот сбросит сам Люк Кейдж*

* Люк Кейдж, также известен как Силач (англ. Power Man), — вымышленный персонаж вселенной Marvel, обладающий невероятной силой.

16. Обычные камеры наблюдения превратились в пикирующие самолеты

17. Надпись «открыто» превращается в элегантную надпись «закрыто»

18. Пешеходный переход, который трудно не заметить

19. Штрихкод стилизован под кузов грузовика

20. Смотреть на то, как работает этот выдвижной подстаканник, можно вечно

21. В ресторане подают необычные ложки, которые точно не соскользнут в суп

22. Лестница в книжном магазине Livraria Lello в Порту

23. Писсуары в этом баре сделаны из бочонков для пива

24. Буква Р на этом Fiat Punto напоминает человека, сидящего за рулем автомобиля

25. «В испаноязычных странах зубная фея — мышь. Это кабинет моего дантиста»