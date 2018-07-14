25 человек, которым определенно стоит вручить медаль за креативность
Творческие личности, будь то дизайнеры или обычные люди, вкладывают в дело всю душу, весь свой потенциал. Благодаря им на свет рождаются вещи, пользование которыми доставляет как эстетическое, так и физическое наслаждение. Взять, например, пешеходный переход, оформленный под игровой мир Марио. Или въездные ворота, сделанные из старого автомобиля.
AdMe.ru нашел 25 вещей, которые были сделаны творческими людьми с хорошим чувством юмора.
1. Это наклейка на грузовом полуприцепе, а не огромные кружки
2. На этой улице есть дорожка, по которой комфортно катить свой чемодан
3. А вы бы хотели иметь у себя в туалете такой держатель для бумаги?
4. Какой симпатичный кабриолет! Ой, подождите-ка...
5. Шрифт Брайля, нанесенный на эти перила, описывает вид на Неаполь
6. Кажется, будто у этого стаканчика крышка парит в воздухе
7. «Я сделал амулет „ловец снов“ из канцелярских принадлежностей»
8. Когда хочется новые ворота и есть ненужные части автомобиля
9. В автосалоне BMW компьютерная мышка сделана в форме машины этой марки
10. В асфальте вырезают углубления, красят их, и в итоге получается дорога «из брусчатки»
11. На коробку с фейерверком нанесли QR-код, чтобы перед покупкой можно было увидеть, как он работает
12. Журнальный столик в мгновение превращается в обеденный
13. «Я открыл бутылку со взбитыми сливками, и теперь обертка похожа на сказочный наряд»
14. На этой бутылочке показывается оставшееся количество распылений
15. Билборд с афишей 2-го сезона сериала «Люк Кейдж» вот-вот сбросит сам Люк Кейдж*
* Люк Кейдж, также известен как Силач (англ. Power Man), — вымышленный персонаж вселенной Marvel, обладающий невероятной силой.
16. Обычные камеры наблюдения превратились в пикирующие самолеты
17. Надпись «открыто» превращается в элегантную надпись «закрыто»
18. Пешеходный переход, который трудно не заметить
19. Штрихкод стилизован под кузов грузовика
20. Смотреть на то, как работает этот выдвижной подстаканник, можно вечно
21. В ресторане подают необычные ложки, которые точно не соскользнут в суп
22. Лестница в книжном магазине Livraria Lello в Порту
23. Писсуары в этом баре сделаны из бочонков для пива
24. Буква Р на этом Fiat Punto напоминает человека, сидящего за рулем автомобиля
25. «В испаноязычных странах зубная фея — мышь. Это кабинет моего дантиста»
Фото на превью BoyScouterino / reddit