23 фото от людей, которые заметили странную фигню и не смогли пройти мимо
Авторы этих снимков — удивительные люди. Они оказались достаточно наблюдательными, чтобы заметить нечто странное, и весьма расторопными, чтобы вовремя достать фотоаппарат. А потом они еще и не забыли поделиться увиденным с миром.
AdMe.ru отобрал несколько фото, на которых запечатлено нечто не совсем обычное, но при этом не бросающееся в глаза.
Светильник? Нет, воздушный шар, застрявший в светильнике
Будь собой, как пел старина Курт
У ребенка передоз искусством
Как тебе такое изобретение, Илон Маск?
«Собаки моего отца напоминают медвежью шкуру»
Голубь выглядит так, будто у него собеседование
Эй, так как идти?
Высокое искусство в тарелке
Городской горный кот в естественной среде обитания
Надеемся, с лягушкой все хорошо
Тень от головы быка выглядит как тело
Внутри куклы Марио оказался настоящий Марио
Когда менеджер по комфорту позаботился о тебе
Манипуляция пространством и временем
Ничего особенного, просто кто-то переезжает
Всего лишь грибы
Способ всегда оставаться приветливым водителем
Брат, ты в порядке?
«Долго не мог понять, что за странный зверь дрыхнет в кустах, да еще с детенышами.
Оказалось, это всего лишь шапка»
Сначала показалось, а потом оказалось, что не показалось
Порванный кед выглядит как зонтик для ноги
«В холле моего общежития есть тайная комната»
Поддержим в тяжелой жизненной ситуации
Фото на превью manitou/pikabu