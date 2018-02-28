23 фото от людей, которые заметили странную фигню и не смогли пройти мимо

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Авторы этих снимков — удивительные люди. Они оказались достаточно наблюдательными, чтобы заметить нечто странное, и весьма расторопными, чтобы вовремя достать фотоаппарат. А потом они еще и не забыли поделиться увиденным с миром.

AdMe.ru отобрал несколько фото, на которых запечатлено нечто не совсем обычное, но при этом не бросающееся в глаза.

Светильник? Нет, воздушный шар, застрявший в светильнике

Будь собой, как пел старина Курт

У ребенка передоз искусством

Как тебе такое изобретение, Илон Маск?

«Собаки моего отца напоминают медвежью шкуру»

Голубь выглядит так, будто у него собеседование

Эй, так как идти?

Высокое искусство в тарелке

Городской горный кот в естественной среде обитания

Надеемся, с лягушкой все хорошо

Тень от головы быка выглядит как тело

Внутри куклы Марио оказался настоящий Марио

Когда менеджер по комфорту позаботился о тебе

Манипуляция пространством и временем

Ничего особенного, просто кто-то переезжает

Всего лишь грибы

Способ всегда оставаться приветливым водителем

Брат, ты в порядке?

«Долго не мог понять, что за странный зверь дрыхнет в кустах, да еще с детенышами.

Оказалось, это всего лишь шапка»

Сначала показалось, а потом оказалось, что не показалось

Порванный кед выглядит как зонтик для ноги

«В холле моего общежития есть тайная комната»

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