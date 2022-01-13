22 женщины, которые слепо доверились визажисту и не пожалели
Если вы хотите почувствовать прилив радости и энергии, возможно, вам стоит задуматься о своем преображении. Новая прическа или макияж — это не только ключ к хорошему настроению и позитивным эмоциям, но и способ удивить своих близких. Визажист Оксана Трунова преобразила уже не одну сотню женщин и помогла с подбором стиля, который лучше всего отражает личность каждой из них. В конце статьи мы оставили бонус с полезными советами от Оксаны.
AdMe.ru приглашает вас познакомиться поближе с работами Оксаны в рамках ее проекта, который помогает девушкам вернуть блеск в глазах с помощью блистательных трансформаций.
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Бонус: советы от специалиста
Оксана рекомендует соблюдать режим сна и напоминает о важности ухода за собой. Походы в салон красоты хотя бы раз в 2 месяца поднимают настроение. И наконец, самый главный совет: любите себя!
А вы бы рискнули кардинально преобразиться? Какую прическу или макияж вы давно мечтаете сделать, но никак не решаетесь?