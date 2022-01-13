22 женщины, которые слепо доверились визажисту и не пожалели

Если вы хотите почувствовать прилив радости и энергии, возможно, вам стоит задуматься о своем преображении. Новая прическа или макияж — это не только ключ к хорошему настроению и позитивным эмоциям, но и способ удивить своих близких. Визажист Оксана Трунова преобразила уже не одну сотню женщин и помогла с подбором стиля, который лучше всего отражает личность каждой из них. В конце статьи мы оставили бонус с полезными советами от Оксаны.