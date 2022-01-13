AdMe
AdMe

22 женщины, которые слепо доверились визажисту и не пожалели

63181937

Если вы хотите почувствовать прилив радости и энергии, возможно, вам стоит задуматься о своем преображении. Новая прическа или макияж — это не только ключ к хорошему настроению и позитивным эмоциям, но и способ удивить своих близких. Визажист Оксана Трунова преобразила уже не одну сотню женщин и помогла с подбором стиля, который лучше всего отражает личность каждой из них. В конце статьи мы оставили бонус с полезными советами от Оксаны.

AdMe.ru приглашает вас познакомиться поближе с работами Оксаны в рамках ее проекта, который помогает девушкам вернуть блеск в глазах с помощью блистательных трансформаций.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Бонус: советы от специалиста

Оксана рекомендует соблюдать режим сна и напоминает о важности ухода за собой. Походы в салон красоты хотя бы раз в 2 месяца поднимают настроение. И наконец, самый главный совет: любите себя!

А вы бы рискнули кардинально преобразиться? Какую прическу или макияж вы давно мечтаете сделать, но никак не решаетесь?

Фото на превью oxanatrunovamakeup / Instagram
63181937
Поделиться этой статьёй