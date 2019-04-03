22 дизайнерские идеи, при виде которых хочется петь от восторга

28 6

84

21.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Эта подборка вдохновит вас на перемены и добавит дизайну вашего дома самобытности. А если у вас не так уж много места, мы подскажем несколько полезных хитростей, как использовать пространство по максимуму.

AdMe.ru обнаружил на просторах интернета несколько любопытных дизайнерских решений: некоторые практичны, другие оригинальны, но все они заслуживают того, чтобы оказаться в вашем доме.

1. Даже сушилка для белья может смотреться стильно

2. Если у столешницы есть встроенный слив, вам больше не придется беспокоиться о подставке для посуды

3. Превратите лестницу в венецианскую улочку

4. В маленькой ванной комнате с грамотным дизайном поместится все

5. Сделайте фактурным каждый уголок дома

6. Эту дверную сушилку можно подвесить и снять за считаные секунды

7. Столик «2 в 1» идеально отвечает нуждам как питомца, так и его владельца

8. Этот подвесной органайзер для обуви поможет вам хранить ее в удобном месте

9. Лежак для собаки под кроватью осчастливит всю семью

10. Деревянный дизайн создает уютную атмосферу загородного дома, а творческий подход добавляет индивидуальности

11. Эта вешалка для полотенец идеально подходит для кухни: ее можно легко перевесить и убрать, когда она не нужна

12. Органайзер на дверь — непревзойденная экономия места

13. Этот стол станет вашим любимым предметом мебели: пейте за ним кофе или расположите на нем ноутбук, валяясь в постели

14. С такой оконной полкой на присосках можно создать маленький домашний сад

15. Эта полка позволяет найти лучшее место для хранения разделочных досок

16. Пространство под столом тоже можно использовать

17. А это — настенная вешалка из дерева для верхней одежды. Практично, удобно и продуманно: крючки вытягиваются и прячутся при необходимости

18. Очень простой дверной держатель для мусорного мешка! Просто повесьте его над дверцей шкафа во время готовки и снимите, когда закончите

19. Такой складной многофункциональный стеллаж можно установить за считаные секунды

20. Подойдет даже для горшечных растений

21. Добавьте 3D-элементы в свой интерьер

22. Эта настенная полка позволяет создать собственный дизайн благодаря съемным крючкам

Вам нравится нестандартный или традиционный дизайн? Может, у вас найдутся идеи, чтобы пополнить нашу коллекцию? Расскажите об этом в комментариях ниже.