22 дизайнерские идеи, при виде которых хочется петь от восторга
Эта подборка вдохновит вас на перемены и добавит дизайну вашего дома самобытности. А если у вас не так уж много места, мы подскажем несколько полезных хитростей, как использовать пространство по максимуму.
AdMe.ru обнаружил на просторах интернета несколько любопытных дизайнерских решений: некоторые практичны, другие оригинальны, но все они заслуживают того, чтобы оказаться в вашем доме.
1. Даже сушилка для белья может смотреться стильно
2. Если у столешницы есть встроенный слив, вам больше не придется беспокоиться о подставке для посуды
3. Превратите лестницу в венецианскую улочку
4. В маленькой ванной комнате с грамотным дизайном поместится все
5. Сделайте фактурным каждый уголок дома
6. Эту дверную сушилку можно подвесить и снять за считаные секунды
7. Столик «2 в 1» идеально отвечает нуждам как питомца, так и его владельца
8. Этот подвесной органайзер для обуви поможет вам хранить ее в удобном месте
9. Лежак для собаки под кроватью осчастливит всю семью
10. Деревянный дизайн создает уютную атмосферу загородного дома, а творческий подход добавляет индивидуальности
11. Эта вешалка для полотенец идеально подходит для кухни: ее можно легко перевесить и убрать, когда она не нужна
12. Органайзер на дверь — непревзойденная экономия места
13. Этот стол станет вашим любимым предметом мебели: пейте за ним кофе или расположите на нем ноутбук, валяясь в постели
14. С такой оконной полкой на присосках можно создать маленький домашний сад
15. Эта полка позволяет найти лучшее место для хранения разделочных досок
16. Пространство под столом тоже можно использовать
17. А это — настенная вешалка из дерева для верхней одежды. Практично, удобно и продуманно: крючки вытягиваются и прячутся при необходимости
18. Очень простой дверной держатель для мусорного мешка! Просто повесьте его над дверцей шкафа во время готовки и снимите, когда закончите
19. Такой складной многофункциональный стеллаж можно установить за считаные секунды
20. Подойдет даже для горшечных растений
21. Добавьте 3D-элементы в свой интерьер
22. Эта настенная полка позволяет создать собственный дизайн благодаря съемным крючкам
Вам нравится нестандартный или традиционный дизайн? Может, у вас найдутся идеи, чтобы пополнить нашу коллекцию? Расскажите об этом в комментариях ниже.
Фото на превью stogs.net, Blogspot.com