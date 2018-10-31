20+ запоминающихся скульптур, которые можно встретить в разных уголках мира
В каждом городе мира среди традиционных памятников и скульптур можно встретить оригинальные творения, авторы которых креативно проявили свои творческие порывы. Так, в Мэриленде, США, есть бронзовая статуя гиганта, который будто очнулся от столетней дремы и судорожно пытается выбраться на свободу. А в Сингапуре установлена статуя детей мигрантов, для которых единственным развлечением являются прыжки в реку.
AdMe.ru собрал 20+ необычных памятников со всего света, взглянув на которые вы испытаете вдохновение и прилив сил.
1. Скульптура в Ницце, возле ипподрома Кань-сюр-Мер, Франция
2. Гигантское лицо ребенка с иконографическим изображением сцен из современной городской жизни, Мумбаи, Индия
3. Скульптура «Первое поколение»: дети мигрантов развлекаются прыжками в воду, Сингапур
4. Скульптура под названием «Извините!», Сидзуока, Япония
5. «Фермер и его жена», статуя, оформленная в виде одноименного голландского сувенира, Амстердам
6. Статуя гиганта «Пробуждение», Мэриленд, США
7. «Плачущая девушка», Фрайбург, Швейцария
8. Человек в позе эмбриона сидит внутри 50-центовой монеты, Стаффордшир, Великобритания
9. Статуя Калевипоэга, героя эстонского народного эпоса, Таллин, Эстония
10. Скульптура в ботаническом саду «Проект „Эдем“», Великобритания
11. «Лежащая обнаженная», Франкфурт-на-Майне, Германия
12. Скульптурный образ Исаака Ньютона, Лондон, Великобритания
13. Скульптура в Савилл-гардене, Лондон, Великобритания
14. Скульптура в виде детской хоккейной команды. Расположена у входа в Зал хоккейной славы, Торонто, Канада
15. Скульптура перед штаб-квартирой компании CMA-CGM в Старом порту Марселя
16. Необычная скамейка, Амерсфорт, Нидерланды
17. «Меланхолия» — скульптура, отображающая пустоту в душе, Женева, Швейцария
18. Памятник жертвам теракта на железнодорожном вокзале в Мадриде, Картахена, Испания
19. Скульптура на Монументальном кладбище «Бонария» в Кальяри, Италия
20. Памятник неизвестному студенту, Монреаль, Канада
21. Фигура сидящего человека в Национальном парке Норт-Йорк-Мурс на северо-востоке Англии
22. Скульптура из деталей автомобилей, Хельсинки, Финляндия
Бонус: закончено строительство самой высокой статуи в мире
31 октября в индийском штате Гуджарат официально завершается строительство самой высокой статуи в мире. Ее высота составляет 182 м, а вместе с постаментом — 240 м (для сравнения: высота статуи Свободы от земли до верхушки факела — 93 м, а высота статуи Будды Весеннего Храма — 153 м (с постаментом). В этом монументе воплощен образ Валлабхаи Пателя, известного также как Сардар Патель. Он являлся заместителем премьер-министра Индии и одним из лидеров движения за независимость страны. Строительство началось в 2013 году и обошлось индийскому правительству примерно в $ 430 млн.
Фото на превью xtheswamp / instagram, cormoreche_ / instagram