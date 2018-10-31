20+ запоминающихся скульптур, которые можно встретить в разных уголках мира

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В каждом городе мира среди традиционных памятников и скульптур можно встретить оригинальные творения, авторы которых креативно проявили свои творческие порывы. Так, в Мэриленде, США, есть бронзовая статуя гиганта, который будто очнулся от столетней дремы и судорожно пытается выбраться на свободу. А в Сингапуре установлена статуя детей мигрантов, для которых единственным развлечением являются прыжки в реку.

AdMe.ru собрал 20+ необычных памятников со всего света, взглянув на которые вы испытаете вдохновение и прилив сил.

1. Скульптура в Ницце, возле ипподрома Кань-сюр-Мер, Франция

2. Гигантское лицо ребенка с иконографическим изображением сцен из современной городской жизни, Мумбаи, Индия

3. Скульптура «Первое поколение»: дети мигрантов развлекаются прыжками в воду, Сингапур

4. Скульптура под названием «Извините!», Сидзуока, Япония

5. «Фермер и его жена», статуя, оформленная в виде одноименного голландского сувенира, Амстердам

6. Статуя гиганта «Пробуждение», Мэриленд, США

7. «Плачущая девушка», Фрайбург, Швейцария

8. Человек в позе эмбриона сидит внутри 50-центовой монеты, Стаффордшир, Великобритания

9. Статуя Калевипоэга, героя эстонского народного эпоса, Таллин, Эстония

10. Скульптура в ботаническом саду «Проект „Эдем“», Великобритания

11. «Лежащая обнаженная», Франкфурт-на-Майне, Германия

12. Скульптурный образ Исаака Ньютона, Лондон, Великобритания

13. Скульптура в Савилл-гардене, Лондон, Великобритания

14. Скульптура в виде детской хоккейной команды. Расположена у входа в Зал хоккейной славы, Торонто, Канада

15. Скульптура перед штаб-квартирой компании CMA-CGM в Старом порту Марселя

16. Необычная скамейка, Амерсфорт, Нидерланды

17. «Меланхолия» — скульптура, отображающая пустоту в душе, Женева, Швейцария

18. Памятник жертвам теракта на железнодорожном вокзале в Мадриде, Картахена, Испания

19. Скульптура на Монументальном кладбище «Бонария» в Кальяри, Италия

20. Памятник неизвестному студенту, Монреаль, Канада

21. Фигура сидящего человека в Национальном парке Норт-Йорк-Мурс на северо-востоке Англии

22. Скульптура из деталей автомобилей, Хельсинки, Финляндия

Бонус: закончено строительство самой высокой статуи в мире