20+ вещей с барахолки, за которые одни люди не дадут и ломаного гроша, а другие с руками оторвут

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В секонд-хендах, на распродажах и барахолках можно найти настоящие сокровища. В буквальном смысле: кольцо с бриллиантом, 30 лет назад купленное за $ 14 на барахолке, продали в Лондоне за $ 847 тыс. При этом его владелица, купившая украшение на распродаже, считала его обыкновенной бижутерией. А оказалось, что это ценнейшая вещь с камнем редкой огранки.

Мы в АdMe.ru радуемся вместе с везунчиками, которые нашли среди вещей, бывших в употреблении, «свою прелесть», маленькое сокровище. И пусть это не бриллиант, зато любимая вещь, которая будет радовать нового владельца долгие годы.

«Нашла винтажный миксер Sunbeam с нефритовыми мисками, которые светятся! Как шеф-повар, я в восторге»

«Вчерашний рекорд: нашла оригинальное викторианское свадебное платье, набор дизайнерской посуды середины прошлого века и, наконец, два графина 1960-х годов»

«Откопала эту потрясающую лампу для комнаты моих сыновей, которые обожают драконов и динозавров. Сама в нее влюбилась»

«В прошлом месяце я нашла эту шпильку викторианской эпохи в оригинальной коробке»

«Cтала владелицей пальто из натурального меха 1960-х годов, сделанного на заказ»

«Оцените мою находку. Ручная роспись. Кажется, этот кот видел кое-что интересное. Узнать бы, кто нарисовал этот шедевр»

«Находка за ₽ 230. Найдите 10 отличий от настоящего банана. Кстати, вот и он, для масштаба»

«Муж увидел его во время командировки в Пенсильвании и забрал домой. Мы оба в восторге от пополнения в нашей семье»

«Горгулья из пластика. Ее красные глаза загораются, а изо рта может идти туман, если подключить ее к специальному автомату»

«У него пока нет имени. Мой муж просто золото, ведь он ни слова не сказал против того, чтобы это стояло перед нашей входной дверью круглый год».

«Думаю, я только что нашла свой любимый свитер»

«Попалось старинное ручное зеркало невероятной красоты»

«Забрал сегодня эту банановую собаку c дворовой распродажи. Реальная собака и реальный банан для масштаба»

«Это моя милашка Поппи на ее мини-велике, найденном на распродаже»

«Наконец-то нашла грибную лампу! Я влюблена»

Ну что, цыпочки, оцените кружку, найденную на распродаже

«Я купила крошечный автомат Coca-Cola, рискнув предположить, что он работает. И не ошиблась»

«Я подумала: „Какой милый стул“, перевернула его и хихикала минут 5»

«Как вам такая лампа? 1,8 м в высоту и стоила чуть больше ₽ 5 тыс.»

Меховые малыши получили крошечный диванчик

«Моя подруга нашла это чудо на днях и хочет отреставрировать — обтянуть фиолетовым бархатом»

«Кружка PlayStation, которую я нашел»

«Мне досталась летная куртка Cirrus B3»

«Я купила этот свитер на распродаже, пришла домой, примерила и поняла, что на нем лицо моего кота»