20+ вещей от людей, которые во всем проявляют творческий подход к делу

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Воображение творческих людей чаще всего выходит за рамки стереотипов. Именно поэтому в их руках даже обычные вещи становятся шедеврами креативного мышления. Например, одна строительная компания установила возле своего офиса почтовый ящик в виде башенного крана. А если вы когда-нибудь случайно разобьете зеркало, то не спешите выбрасывать осколки, ведь из них без особого труда можно составить красивого голубя.

AdMe.ru спешит поделиться фотографиями вещей, у создателей которых креативность бьет неиссякаемым фонтаном.

1. Надувная цепь с замком висит на здании, в котором предоставляют площади под склад-хранилище

2. Шары для боулинга окрашены как бильярдные шары

3. Худший доллар, которым расплатились за мороженое в этом кафе

4. Гольф-кар стилизован под Мэтра из м/ф «Тачки»

5. Почтовый ящик, расположенный у офиса строительной компании

6. Журнальный столик выполнен в форме контроллера для Xbox

7. Лего-портрет Железного человека и Роберта Дауни — младшего в одном лице

8. Лимузин на базе мотоцикла Harley Davidson

9. «Золотой мост», построенный в начале лета на курорте Ba Na Hills недалеко от Дананга, Вьетнам

10. Невероятная арт-инсталляция

11. Вертикальная лестница, высеченная в горе

12. Двери этого кабриолета «открываются» не так, как мы привыкли

13. Автоцистерна в форме банки пива Guinness

14. Простые трюки на гидроцикле легко можно превратить в яркое шоу

15. «Заказали коктейль „Уилсон“ — и его принесли в мяче „Уилсон“»

16. Как вам такие мигающие фары?

17. В Чехии есть поезд, который разрисован под Чужого

18. Голубь из осколков разбитого зеркала

19. Вместо камеры безопасности на этой парковке Walmart в Пуэрто-Рико используется сторожевая башня с охранником

20. Столы в этом ресторане расположены в кабинках от горнолыжного подъемника

21. Летний зонт со встроенным охлаждающим вентилятором