20+ вещей от людей, которые во всем проявляют творческий подход к делу
Воображение творческих людей чаще всего выходит за рамки стереотипов. Именно поэтому в их руках даже обычные вещи становятся шедеврами креативного мышления. Например, одна строительная компания установила возле своего офиса почтовый ящик в виде башенного крана. А если вы когда-нибудь случайно разобьете зеркало, то не спешите выбрасывать осколки, ведь из них без особого труда можно составить красивого голубя.
AdMe.ru спешит поделиться фотографиями вещей, у создателей которых креативность бьет неиссякаемым фонтаном.
1. Надувная цепь с замком висит на здании, в котором предоставляют площади под склад-хранилище
2. Шары для боулинга окрашены как бильярдные шары
3. Худший доллар, которым расплатились за мороженое в этом кафе
4. Гольф-кар стилизован под Мэтра из м/ф «Тачки»
5. Почтовый ящик, расположенный у офиса строительной компании
6. Журнальный столик выполнен в форме контроллера для Xbox
7. Лего-портрет Железного человека и Роберта Дауни — младшего в одном лице
8. Лимузин на базе мотоцикла Harley Davidson
9. «Золотой мост», построенный в начале лета на курорте Ba Na Hills недалеко от Дананга, Вьетнам
10. Невероятная арт-инсталляция
11. Вертикальная лестница, высеченная в горе
12. Двери этого кабриолета «открываются» не так, как мы привыкли
13. Автоцистерна в форме банки пива Guinness
14. Простые трюки на гидроцикле легко можно превратить в яркое шоу
15. «Заказали коктейль „Уилсон“ — и его принесли в мяче „Уилсон“»
16. Как вам такие мигающие фары?
17. В Чехии есть поезд, который разрисован под Чужого
18. Голубь из осколков разбитого зеркала
19. Вместо камеры безопасности на этой парковке Walmart в Пуэрто-Рико используется сторожевая башня с охранником
20. Столы в этом ресторане расположены в кабинках от горнолыжного подъемника
21. Летний зонт со встроенным охлаждающим вентилятором
Фото на превью camilleb22601 / reddit