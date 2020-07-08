20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих

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Считается, что наш мозг лучше запоминает первое, что мы увидели, отсюда и все эти пословицы про «встречают по одежке», а также мнение о самом важном первом впечатлении. Но, пожалуй, есть в нашей жизни такие моменты, когда лучше притормозить и присмотреться, ведь сразу и не понять всей прелести того, что оказалось перед нами.

Мы в AdMe.ru решили потренировать внимательность и терпение и отыскали 20+ вещей, смысл которых с первого взгляда раскрыть довольно непросто.

Футболка для гуру фотошопа

Ваза, которой трудно подыскать достойное описание

Пока не нальешь в эту чашку горячей воды, не поймешь, в чем ее особенность

Когда твой дом точно твоя крепость

На этой клавиатуре указаны все сочетания горячих клавиш, которые вы можете использовать

Эта бутылка для воды притворяется банкой для медикаментов

Если присмотреться, то можно увидеть, что на этих обоях изображен Дарт Вейдер и его штурмовики

«Когда я выхожу на солнце, мои контактные линзы сразу же темнеют»

На пряжке этого ремня есть пара маленьких отверток, гаечный ключ и открывашка на всякий случай

Это не просто брелок для ключей, но еще и мини-календарь, рассчитанный до 2056 года

Одно движение — и обычная ручка превращается в самолет

Перочинный нож для тех, кто любит лам

С первого взгляда, может быть, и не видно, но эта щетка выглядит точь-в-точь как скрипка

На корешке этого специального издания романа «451 градус по Фаренгейту» есть полоса для поджигания спичек

С виду обычная скульптура, а оказывается, оригинальное кресло-мешок

Кубик Рубика, который могут собирать слабовидящие

Это не просто брелок-котейка, а самый милый на свете зарядник для телефона

Упаковка букета цветов, которую легко и просто превратить в вазу

Скотч, который притворяется роллами

Снаружи обычная булка хлеба, а в разрезе — портрет мишки

Напиток «Банановое молоко», упаковка которого раскрывается в точности так же, как настоящий банан

Ботинки для тех, кто хочет буквально слиться с природой

Накидка, которая, расправляясь на ветру, превращается в костюм мотылька

Ластик, который по мере использования постепенно превращается в миниатюрную гору Фудзи

Узор на этом галстуке состоит из малюсеньких изображений мышек, причем как настоящих, так и компьютерных