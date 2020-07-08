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20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих

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Считается, что наш мозг лучше запоминает первое, что мы увидели, отсюда и все эти пословицы про «встречают по одежке», а также мнение о самом важном первом впечатлении. Но, пожалуй, есть в нашей жизни такие моменты, когда лучше притормозить и присмотреться, ведь сразу и не понять всей прелести того, что оказалось перед нами.

Мы в AdMe.ru решили потренировать внимательность и терпение и отыскали 20+ вещей, смысл которых с первого взгляда раскрыть довольно непросто.

Футболка для гуру фотошопа

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© sato_nezi / twitter

Ваза, которой трудно подыскать достойное описание

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© alexivenegas_ / twitter

Пока не нальешь в эту чашку горячей воды, не поймешь, в чем ее особенность

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© nhjuyitykuuj / reddit

Когда твой дом точно твоя крепость

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© Shadowslipping / reddit

На этой клавиатуре указаны все сочетания горячих клавиш, которые вы можете использовать

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© squid50s / reddit

Эта бутылка для воды притворяется банкой для медикаментов

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© bipolarchickennugget / reddit

Если присмотреться, то можно увидеть, что на этих обоях изображен Дарт Вейдер и его штурмовики

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© codingInMyDreams / reddit

«Когда я выхожу на солнце, мои контактные линзы сразу же темнеют»

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© Corgi_with_stilts / reddit

На пряжке этого ремня есть пара маленьких отверток, гаечный ключ и открывашка на всякий случай

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© Arsenic75-Q / reddit

Это не просто брелок для ключей, но еще и мини-календарь, рассчитанный до 2056 года

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© wreckedpendulum / reddit

Одно движение — и обычная ручка превращается в самолет

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© Turnaix / reddit

Перочинный нож для тех, кто любит лам

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© Selfbuilt62 / reddit

С первого взгляда, может быть, и не видно, но эта щетка выглядит точь-в-точь как скрипка

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© ThrowAwayBecause40 / reddit

На корешке этого специального издания романа «451 градус по Фаренгейту» есть полоса для поджигания спичек

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© ArkUchiha09 / reddit

С виду обычная скульптура, а оказывается, оригинальное кресло-мешок

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© BloodyeyedJane / reddit

Кубик Рубика, который могут собирать слабовидящие

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© japantrendshop

Это не просто брелок-котейка, а самый милый на свете зарядник для телефона

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© japantrendshop

Упаковка букета цветов, которую легко и просто превратить в вазу

Скотч, который притворяется роллами

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© amazon

Снаружи обычная булка хлеба, а в разрезе — портрет мишки

Напиток «Банановое молоко», упаковка которого раскрывается в точности так же, как настоящий банан

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© Dongwook Yoon / behance

Ботинки для тех, кто хочет буквально слиться с природой

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© FreddyGrimReaper89 / reddit

Накидка, которая, расправляясь на ветру, превращается в костюм мотылька

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© etsy

Ластик, который по мере использования постепенно превращается в миниатюрную гору Фудзи

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© MarshallTan / reddit

Узор на этом галстуке состоит из малюсеньких изображений мышек, причем как настоящих, так и компьютерных

20+ вещей, главное назначение которых — притягивать завистливые взгляды прохожих
© squid50s / reddit

Какие из этих вещей показались вам самыми необычными? Или, может быть, вы знаете примеры поинтереснее? Тогда пишите, мы с удовольствием о них почитаем.

Фото на превью Corgi_with_stilts / reddit
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