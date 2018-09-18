20+ дизайнерских решений, которые вызывают только один вопрос: «Как до этого можно додуматься?»

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Дизайнеры — творческие люди, но иногда их креатив переходит все рамки. И тогда получаются мохнатые автомобили, велосипеды с мячиками вместо колес, сумки в виде еды и многое другое. В этой статье мы собрали самые необычные дизайнерские решения, к которым у вас в любом случае возникнут вопросы.

AdMe.ru нашел 25 вещей, которые как минимум изумляют, а как максимум вызывают улыбку.

1. Витрина в виде авто, ничего особенного

2. Почти адский котел

3. Каска для строителей из Техаса

4. Полусапоги и носки в одном флаконе

5. Сумка для тех, кто любит покушать

6. А эта — для тех, кто обожает сладости

7. Автокресло

8. Зато ржавчины не видно

9. Водная горка. Домашний вариант

10. Застряли в текстурах

11. Почти гараж

12. Рубашка «Сведи жену с ума»

13. Тачка для по-настоящему крутых парней

14. Для родителей, которые любят все оригинальное

15. Если вдруг забыла сделать маникюр, эти тапки спасут положение

16. Чиновники сказали, что это оригинальное решение для велосипедной дорожки

17. Для кого придумали эти кеды?

18. Дизайнер, видимо, был с чувством юмора

19. Рюкзак, который идеально подойдет к сапогам

20. Не очень хорошая идея для дизайна туалета

21. Телефон для модниц

22. Зеркало в туалете вешают только слабаки

23. Подделки перешли на новый уровень

24. Зато оригинально

25. Два в одном