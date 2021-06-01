20+ простых вещиц для дома, которые генерируют радость, как кошки — мурчанье

Есть предметы простые, надежные, полезные: «Вот это стул — на нем сидят. Вот это стол — за ним едят». А есть вещи, созданные для другого. Стоит бросить взгляд на такую вот масленку с котом или пушистые тапки с ушками — и наполняешься чистой радостью от макушки для пяток.

Мы в AdMe.ru считаем, что фраза «Красиво жить не запретишь» как раз про такие вот милые безделицы, без которых, казалось бы, можно обойтись. Но на самом деле нельзя, потому что они для главного — для души.

Масленка с котиком

Ваза для одного цветка

Форма для печенья в виде свинки, занимающейся йогой

Тапочки с ушками

Прихватки в виде котиков

Напольная лампа

Ситечко для заваривания чая

Настенные крючки

Лежанка для кота, которая крепится к батарее

И кошачье дерево!

Табурет-качалка для тех, кто работает дома

Кресла-зайчики

И диван-круассан!

Раковина с ручной росписью

Термостойкие кухонные перчатки в горошек

Кухонные контейнеры «Удачливая мышка»

Банки для сыпучих продуктов с пробковой крышкой-шариком

Горшочки для суккулентов

Войлочные цветочные горшки

Пиала в виде ежика

Призрачная ваза

Люстра с колбами для цветов

Бонус: дозатор, выдающий мыло в виде кошачьей лапки