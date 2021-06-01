20+ простых вещиц для дома, которые генерируют радость, как кошки — мурчанье
Есть предметы простые, надежные, полезные: «Вот это стул — на нем сидят. Вот это стол — за ним едят». А есть вещи, созданные для другого. Стоит бросить взгляд на такую вот масленку с котом или пушистые тапки с ушками — и наполняешься чистой радостью от макушки для пяток.
Мы в AdMe.ru считаем, что фраза «Красиво жить не запретишь» как раз про такие вот милые безделицы, без которых, казалось бы, можно обойтись. Но на самом деле нельзя, потому что они для главного — для души.
Масленка с котиком
Ваза для одного цветка
Форма для печенья в виде свинки, занимающейся йогой
Тапочки с ушками
Прихватки в виде котиков
Напольная лампа
Ситечко для заваривания чая
Настенные крючки
Лежанка для кота, которая крепится к батарее
И кошачье дерево!
Табурет-качалка для тех, кто работает дома
Кресла-зайчики
И диван-круассан!
Раковина с ручной росписью
Термостойкие кухонные перчатки в горошек
Кухонные контейнеры «Удачливая мышка»
Банки для сыпучих продуктов с пробковой крышкой-шариком
Горшочки для суккулентов
Войлочные цветочные горшки
Пиала в виде ежика
Призрачная ваза
Люстра с колбами для цветов
Бонус: дозатор, выдающий мыло в виде кошачьей лапки
Что из этих вещей вы хотели бы получить в подарок?
Фото на превью Bakerlogy / Etsy, Bakerlogy / Etsy
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