20+ примеров дизайна, который разрабатывался с настоящей любовью к детям
Дети — цветы жизни, поэтому неудивительно, что родителям хочется создать «клумбу» поудобнее, чтобы их чадам было уютно, да и взрослым полегче. Спасибо дизайнерам, которые неустанно трудятся и придумывают все новые и новые гаджеты и игрушки, призванные упростить и украсить нелегкий родительские труд. Все эти приспособления не только функциональны, но и поднимают настроение, что тоже немаловажно.
Мы в AdMe.ru с удовольствием присмотрели для себя несколько крутых идей, а бонус заставит вас поверить в магию.
Чехол для игрушек, который можно использовать в качестве кресла-мешка
Приспособление, помогающее детям самим включать и выключать кран
Необычная тарелка-«слюнявчик»
Сиденье для ванны с поддержкой спинки и присосками для большей безопасности и устойчивости
Стол для игры в KidKraft
PlayTray — поднос для еды, с которым можно играть
Чемодан со встроенным детским сиденьем
Мороженица, с которой можно играть как с мячиком
Гибкая клавиатура
Этот милый стульчик помогает ребенку надежно сидеть
А этот инструмент — правильно ставить руку при письме
Фонарики для обуви
Чашка с двумя независимыми емкостями — для хлопьев и для молока
Душ для детей
Мебель-трансформер
И еще один вариант встраиваемого стула-подножки
Держатель для туалетной бумаги, который поможет ребенку правильно ее отмерять
Гамак вместо кроватки
Этот гаджет перенаправит холодный воздух на заднее сиденье
Мультяшная мебель-трансформер для самых маленьких
Интерактивный учебный писсуар (внутри есть специальная вращающаяся цель)
Mambo Baby Swimmer помогает обучить малышей плаванию
Переносной манеж
Мини-площадка для веселого летнего времяпрепровождения
Тарелка-динозавр
Детская стремянка для туалета
Бонус: эта волшебная мантия Гарри Поттера превратит вас в невидимку с помощью приложения для смартфона
Мы за креатив в дизайне, а вы?