20+ примеров дизайна, который разрабатывался с настоящей любовью к детям

20 5 19 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Дети — цветы жизни, поэтому неудивительно, что родителям хочется создать «клумбу» поудобнее, чтобы их чадам было уютно, да и взрослым полегче. Спасибо дизайнерам, которые неустанно трудятся и придумывают все новые и новые гаджеты и игрушки, призванные упростить и украсить нелегкий родительские труд. Все эти приспособления не только функциональны, но и поднимают настроение, что тоже немаловажно.

Мы в AdMe.ru с удовольствием присмотрели для себя несколько крутых идей, а бонус заставит вас поверить в магию.

Чехол для игрушек, который можно использовать в качестве кресла-мешка

Приспособление, помогающее детям самим включать и выключать кран

Необычная тарелка-«слюнявчик»

Сиденье для ванны с поддержкой спинки и присосками для большей безопасности и устойчивости

Стол для игры в KidKraft

PlayTray — поднос для еды, с которым можно играть

Чемодан со встроенным детским сиденьем

Мороженица, с которой можно играть как с мячиком

Гибкая клавиатура

Этот милый стульчик помогает ребенку надежно сидеть

А этот инструмент — правильно ставить руку при письме

Фонарики для обуви

Чашка с двумя независимыми емкостями — для хлопьев и для молока

Душ для детей

Мебель-трансформер

И еще один вариант встраиваемого стула-подножки

Держатель для туалетной бумаги, который поможет ребенку правильно ее отмерять

Гамак вместо кроватки

Этот гаджет перенаправит холодный воздух на заднее сиденье

Мультяшная мебель-трансформер для самых маленьких

Интерактивный учебный писсуар (внутри есть специальная вращающаяся цель)

Mambo Baby Swimmer помогает обучить малышей плаванию

Переносной манеж

Мини-площадка для веселого летнего времяпрепровождения

Тарелка-динозавр

Детская стремянка для туалета

Бонус: эта волшебная мантия Гарри Поттера превратит вас в невидимку с помощью приложения для смартфона

Мы за креатив в дизайне, а вы?