20+ повседневных вещей, над дизайном которых потрудились мастера своего дела

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Все мы знаем, как выглядят пузырьковая пленка, мерный стаканчик или крышка от тетрапака с соком. Но на самом деле в мире есть еще множество повседневных предметов, сделанных дизайнерами с нестандартным взглядом на вещи.

И мы в AdMe.ru постоянно стараемся выискивать фотографии таких оригинальных вещей, которые делают нашу жизнь ярче.

В дверном проеме висит бамбуковая штора, которая сделана в виде двери

В этих магазинных тележках есть держатели для сотовых телефонов

У этой лопатки есть небольшая подставка, чтобы не касаться поверхности стола и не пачкать его

Эти радиаторы отопления также служат скамейками, на которых приятно сидеть

Если вы не берете питомцев в свою постель, но хотите, чтобы они были рядом, такая кровать — идеальное решение

Это настоящее настенное искусство

Эти спичечные коробки сделаны в виде обложек популярных книг

Этот знак McDonald’s гармонично вписывается в антураж старой улицы, на которой находится кафе. Зальцбург, Австрия

Этот радиоприемник сделан в виде торгового автомата Coca-Cola

Это винтажная сахарница со встроенными в крышку щипцами

Эта воздушно-пузырьковая пленка сделана в форме пчелиных сот

Этот настенный светильник сделан в виде факела из игры Minecraft. Его можно снять со стены и использовать как настоящий факел

Ножки этого стола похожи на карандаши

Решетка слива в уборной аэропорта Миннеаполиса напоминает силуэт самолета

На этом заводе Coca-Cola установлены резервуары, которые выглядят как банки с напитками

Мусорные баки в аэропорту Южной Кореи выполнены в форме чемоданов

Крышка этой упаковки с апельсиновым соком сделана в форме апельсина

Эта баночка с грибами выглядит как гриб

Это мерный стакан со встроенными весами

Эти люстры, спроектированные в виде шишек хмеля, висят в пивоварне

Эта тротуарная плитка создает оптическую иллюзию волн. Хотя она совершенно плоская