20+ повседневных вещей, над дизайном которых потрудились мастера своего дела
Все мы знаем, как выглядят пузырьковая пленка, мерный стаканчик или крышка от тетрапака с соком. Но на самом деле в мире есть еще множество повседневных предметов, сделанных дизайнерами с нестандартным взглядом на вещи.
И мы в AdMe.ru постоянно стараемся выискивать фотографии таких оригинальных вещей, которые делают нашу жизнь ярче.
В дверном проеме висит бамбуковая штора, которая сделана в виде двери
В этих магазинных тележках есть держатели для сотовых телефонов
У этой лопатки есть небольшая подставка, чтобы не касаться поверхности стола и не пачкать его
Эти радиаторы отопления также служат скамейками, на которых приятно сидеть
Если вы не берете питомцев в свою постель, но хотите, чтобы они были рядом, такая кровать — идеальное решение
Это настоящее настенное искусство
Эти спичечные коробки сделаны в виде обложек популярных книг
Этот знак McDonald’s гармонично вписывается в антураж старой улицы, на которой находится кафе. Зальцбург, Австрия
Этот радиоприемник сделан в виде торгового автомата Coca-Cola
Это винтажная сахарница со встроенными в крышку щипцами
Эта воздушно-пузырьковая пленка сделана в форме пчелиных сот
Этот настенный светильник сделан в виде факела из игры Minecraft. Его можно снять со стены и использовать как настоящий факел
Ножки этого стола похожи на карандаши
Решетка слива в уборной аэропорта Миннеаполиса напоминает силуэт самолета
На этом заводе Coca-Cola установлены резервуары, которые выглядят как банки с напитками
Мусорные баки в аэропорту Южной Кореи выполнены в форме чемоданов
Крышка этой упаковки с апельсиновым соком сделана в форме апельсина
Эта баночка с грибами выглядит как гриб
Это мерный стакан со встроенными весами
Эти люстры, спроектированные в виде шишек хмеля, висят в пивоварне
Эта тротуарная плитка создает оптическую иллюзию волн. Хотя она совершенно плоская
Фото на превью grapesofwhine / reddit