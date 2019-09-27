20 магазинов, которые сделали ставку на сервис и не прогадали

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Чем вас может удивить очередной открывшийся торговый центр, супермаркет или продуктовый рядом с домом? Казалось бы, уже ничем: бесплатные кулеры с водой мы видели, накопительные бонусные карты тоже, акции и розыгрыши — так и подавно. Однако маркетологи находят все новые и новые способы по привлечению клиентов. Перед некоторыми их уловками не устоит даже самый придирчивый покупатель.

AdMe.ru наткнулся в сети на 20 восторженных постов людей, которые отправились на шопинг и столкнулись с сервисом 100-го уровня.

1. Тележки в аптекарском магазине оборудованы лупой для чтения мелких надписей на упаковках

2. В детском магазине сооружена дорожка с разными типами поверхности для тестирования колясок

3. Тележка со встроенным калькулятором станет приятным дополнением для тех, кто любит контролировать расходы

4. Стенд с бесплатными фруктами для детей, чтобы им было чем заняться, пока вы закупаетесь

5. В Италии есть супермаркеты, в которые можно входить со своим четвероногим другом

6. Магазин позволяет покупателям самим собрать себе ручку

7. Бананы в этом супермаркете расставлены по степени зрелости

8. А в этом продуктовом магазине орудует робот, следящий за чистотой

9. В Канаде есть супермаркет, в котором каждый вторник с 18:00 до 20:00 вводится режим шопинга sensory-friendly. В эти 2 часа в магазине приглушают свет, выключают голосовые оповещения и фоновую музыку, уменьшают звуки сканеров на кассах и не собирают тележки

10. В этом супермаркете есть кассы без стеллажей со сладостями, которые порадуют родителей, не желающих, чтобы их дети начали что-то выпрашивать

11. «Парковки» для собак у входа в супермаркет

12. Этот туалет в голландском супермаркете позволяет покупателям протестировать бренды туалетной бумаги, которые они продают

13. Тележки с картой отделов магазина и сканером цен должны ввести повсеместно

14. В этом супермаркете есть отдельный эскалатор для тележек с покупками

15. Стулья в фудкорте торгового центра сделаны с выемкой под сумки — удобно

16. Корейский магазин, который позволяет клиентам самим выбрать, хотят они получить помощь персонала или нет

17. Перед супермаркетом установлены собачьи будки, в которых есть вентиляция, подсветка и возможность задать подходящую температуру

18. Если вы заметили виляющую тележку в магазине, то можете повесить на нее этот стикер. Сотрудники увидят и примут меры

19. Проголодались во время шопинга? Как насчет здорового перекуса всего за 25 центов?

20. Еще один вариант продвинутой тележки — с держателем для стакана и смартфона и путеводителем по отделам супермаркета

Доводилось ли вам сталкиваться с чем-то подобным? Что из нашей подборки вы находите наиболее полезным?