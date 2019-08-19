20+ дорогих вещей, которые на AliExpress можно купить за копейки

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Ежемесячно AliExpress посещает 200 млн человек. Это больше, чем население России. На сайте можно купить не только милые кружки с котятами, но и массу полезных вещей. Цена китайских аналогов здесь ниже, чем в розничных магазинах, а качество зачастую не сильно уступает оригиналу.

AdMe.ru сравнил цены на популярные товары и составил список вещей, которые выгоднее покупать на AliExpress.

1. Расческа Tangle Teezer

Купить можно здесь.

2. Беспроводное зарядное устройство для телефона

Купить можно здесь.

3. Массивные кроссовки

Купить можно здесь.

4. Автоматическая плойка для завивки

Купить можно здесь.

5. Бьюти-блендер

Купить можно здесь.

6. Купальник

Купить можно здесь.

7. Набор кистей для макияжа

Купить можно здесь.

8. Многофункциональный рюкзак

Купить можно здесь.

9. Одежда для собак

Купить можно здесь.

10. Термос

Купить можно здесь.

11. Комплект для уборки

Купить можно здесь.

12. Сковорода с керамическим покрытием

Купить можно здесь.

13. Коврик для ванной

Купить можно здесь.

14. Бижутерия

Купить можно здесь.

15. Ночник

Купить можно здесь.

16. Резинка-браслет

Купить можно здесь.

17. Кухонные принадлежности

Купить можно здесь.

18. Защитный чехол для телефона

Купить можно здесь.

19. Лежанка для питомцев

Купить можно здесь.

20. Спортивный костюм

Купить можно здесь.

21. Сумочка

Купить можно здесь.

Какая была ваша самая выгодная покупка на AliExpress?

Фото на превью OZON, AliExpress

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