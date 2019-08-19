20+ дорогих вещей, которые на AliExpress можно купить за копейки
Ежемесячно AliExpress посещает 200 млн человек. Это больше, чем население России. На сайте можно купить не только милые кружки с котятами, но и массу полезных вещей. Цена китайских аналогов здесь ниже, чем в розничных магазинах, а качество зачастую не сильно уступает оригиналу.
AdMe.ru сравнил цены на популярные товары и составил список вещей, которые выгоднее покупать на AliExpress.
1. Расческа Tangle Teezer
2. Беспроводное зарядное устройство для телефона
3. Массивные кроссовки
4. Автоматическая плойка для завивки
5. Бьюти-блендер
6. Купальник
7. Набор кистей для макияжа
8. Многофункциональный рюкзак
9. Одежда для собак
10. Термос
11. Комплект для уборки
12. Сковорода с керамическим покрытием
13. Коврик для ванной
14. Бижутерия
15. Ночник
16. Резинка-браслет
17. Кухонные принадлежности
18. Защитный чехол для телефона
19. Лежанка для питомцев
20. Спортивный костюм
21. Сумочка
Какая была ваша самая выгодная покупка на AliExpress?
Фото на превью OZON, AliExpress