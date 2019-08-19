20+ дорогих вещей, которые на AliExpress можно купить за копейки

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Ежемесячно AliExpress посещает 200 млн человек. Это больше, чем население России. На сайте можно купить не только милые кружки с котятами, но и массу полезных вещей. Цена китайских аналогов здесь ниже, чем в розничных магазинах, а качество зачастую не сильно уступает оригиналу.