20+ дизайнерских вещей, которые позволяют ощутить радость обладания на полную катушку
Все мы практичные, рациональные, взрослые люди. Но до того момента, пока не увидим вещь, которую невозможно не схватить и не утащить домой немедленно. Ни котопуфик, ни пушистый носовой платок с хомяком нельзя назвать жизненно необходимыми предметами. Они для другого — для чистой радости.
Мы в AdMe.ru всегда держим глаза распахнутыми, чтобы не пропустить ни одной крутой штуки в интернете, а потом показать ее вам. И вот подборка дизайнерских вещей, которыми хочется завладеть сейчас же. А в конце статьи вас ждет бонус — крайне удачная магазинная находка.
Котолампа
И котопуфик!
Ваза «Фрида Кало» со съемными серьгами, которые можно носить
Завела будильник, чтобы успеть к старту продаж этих ваз ручной работы. У нас в Хьюстоне было 5 утра. Успела купить! © larissabither / Instagram
Пушистый носовой платок с хомячком
Кольцо с портретом своего питомца
Подушка с кроликами
Рюкзак со стрекозиными крыльями
Брелок-рулетка в виде хамелеона
Тумбочка
Угловой столик
Разделочные доски в виде котиков
Декоративные мебельные петли
Цветочные горшки в виде человечков
Вазы-бутылки
Зонты с «драгоценными» ручками
Подсвечник с перышками
«Носочные монстры» скрепляют носки парами при стирке
Перчатки для работы в саду
Стекающие вазы-капли
Миска для клубка и спиц, сделанная из старых скейтбордов
Дизайнерская кормушка для птиц
Бонус: «Нашла их в секонд-хенде всего за $ 4,99. К счастью, они оказались моего размера!»
А у вас есть любимая кружка или ваза, которые радуют глаз?