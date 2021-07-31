20+ дизайнерских вещей, которые позволяют ощутить радость обладания на полную катушку

Все мы практичные, рациональные, взрослые люди. Но до того момента, пока не увидим вещь, которую невозможно не схватить и не утащить домой немедленно. Ни котопуфик, ни пушистый носовой платок с хомяком нельзя назвать жизненно необходимыми предметами. Они для другого — для чистой радости.

Мы в AdMe.ru всегда держим глаза распахнутыми, чтобы не пропустить ни одной крутой штуки в интернете, а потом показать ее вам. И вот подборка дизайнерских вещей, которыми хочется завладеть сейчас же. А в конце статьи вас ждет бонус — крайне удачная магазинная находка.

Котолампа

И котопуфик!

Ваза «Фрида Кало» со съемными серьгами, которые можно носить

Завела будильник, чтобы успеть к старту продаж этих ваз ручной работы. У нас в Хьюстоне было 5 утра. Успела купить! © larissabither / Instagram

Пушистый носовой платок с хомячком

Кольцо с портретом своего питомца

Подушка с кроликами

Рюкзак со стрекозиными крыльями

Брелок-рулетка в виде хамелеона

Тумбочка

Угловой столик

Разделочные доски в виде котиков

Декоративные мебельные петли

Цветочные горшки в виде человечков

Вазы-бутылки

Зонты с «драгоценными» ручками

Подсвечник с перышками

«Носочные монстры» скрепляют носки парами при стирке

Перчатки для работы в саду

Стекающие вазы-капли

Миска для клубка и спиц, сделанная из старых скейтбордов

Дизайнерская кормушка для птиц

Бонус: «Нашла их в секонд-хенде всего за $ 4,99. К счастью, они оказались моего размера!»