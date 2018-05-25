20+ дизайнерских решений, которые отправили здравый смысл в глубокий нокаут

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Дизайн может быть настолько крутым, что нам захочется прыгать от восторга. Но бывает и наоборот. Кроссовки на каблуках, бананомобиль и лестница, ведущая в никуда, — лучшее тому подтверждение. И хоть выглядит это все довольно нелепо, зато поднимает настроение на целый день.

AdMe.ru собрал 24 вещи, при создании которых дизайнеры руководствовались чем угодно, но только не логикой.

Почти получилось

Это пол в парикмахерской

Ступени, которые ведут в никуда

Уборная в одном из ресторанов. Кстати, держатель для бумаги есть только с одной стороны

Чуть-чуть не поместилось

«Автобусная остановка».

«Купил баночку перца»

Эта дверь даже не запирается

Когда дизайнеры забыли про раздвижные окна

Бананомобиль

Кажется, с этим сортировщиком мусора что-то не так

Если еще не решила, куда пойти: в спортзал или на свидание

Когда очень хочется домик в скале, но вокруг ни одной скалы

Видимо, дизайнер до конца не определился

Карта автобусных маршрутов в Таиланде. Стенд слева был разработан государством. Справа — местными активистами

— Который час? — Половина сердечка.

Не стреляйте в себя из заправочного пистолета

Просто двойная лестница

Для устрашающего чаепития

Плох тот легковой автомобиль, который не мечтает стать трактором

Эти ножницы не закрываются до конца

«Когда смотрю на эту масленку, у меня начинает дергаться глаз»

«Наконец-то понял, откуда эти буквы на моем лице»

Разместить пожарный выход рядом с женской уборной было не лучшей идеей

«Инженерный корпус в моем университете был так „удачно“ спроектирован, что его признали небезопасным, и теперь он заброшен»