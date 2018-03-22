19 дизайнеров, которые просто не умеют плохо делать свою работу
Иногда, разглядывая какую-нибудь безделушку от очередного дизайнера, думаешь: «И зачем вообще это нужно?» Авторы творений, собранных в статье, совсем из другого разряда: они делают не только крутые, но и полезные вещи. Например, диплом, который помещается в кошельке, или удобную «парковку» для собак, которые ждут хозяев у дверей супермаркета, и еще кучу других штуковин, которые лучше увидеть самим.
AdMe.ru собрал 19 работ дизайнеров, которые, возможно, не сколотили состояния на своих идеях, но зато сделали их с любовью к людям и творчеству.
В офисе прямо в кафеле «плавает» крокодил
Кажется, девушка на табличке забыла надеть платье, но так даже лучше
Двухдолларовая канадская монета с изображением северного сияния, которое светится в темноте
Кнопки лифта в детской больнице — яркие и позитивные
Металлическая подставка будет остужать ваше пиво, пока вы сидите в баре
В этом ресторане детям дают мелки гексагональной формы, которые не скатываются со стола
Мороженое-сэндвич с комиксом
В ресторане есть автомат, который проанализирует ваше дыхание на содержание алкоголя, перед тем как вы сядете за руль
В Чикаго есть здание с картой центра города, на которой подсвечено то место, где вы сейчас находитесь
«Мой университет прислал мне мини-версию моего диплома, который теперь помещается в кошелек. Очень удобно!»
«Парковка» для собак, ждущих своих хозяев возле супермаркета, в Финляндии
А в Дании есть вот такие уютные и комфортные будки, где собаки могут отдохнуть, пока люди бегают по магазинам
У подставки для зонтиков есть замки, чтобы ваш зонтик никто не украл
На самолете «Норвежских авиалиний» разместили портрет Фредди Меркьюри в память о легендарном рок-исполнителе
В здании установили реалистичную статую полицейского
Для тех, кому нужно срочно поговорить по телефону, в этой библиотеке есть специальная звукоизолированная капсула
На пирожках в этом кафе пишут, какая в них начинка
«Курица».
На зеркале в отеле написано, какая на улице погода
Бонус: в этом аэропорту есть собака, с которой вы можете поиграть, а заодно успокоиться перед полетом
А вам попадались подобные «ништяки»? Помогите нам пополнить коллекцию полезного и крутого дизайна своими примерами!
Фото на превью bucherman7 / reddit