19 дизайнеров, которые просто не умеют плохо делать свою работу

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Иногда, разглядывая какую-нибудь безделушку от очередного дизайнера, думаешь: «И зачем вообще это нужно?» Авторы творений, собранных в статье, совсем из другого разряда: они делают не только крутые, но и полезные вещи. Например, диплом, который помещается в кошельке, или удобную «парковку» для собак, которые ждут хозяев у дверей супермаркета, и еще кучу других штуковин, которые лучше увидеть самим.

AdMe.ru собрал 19 работ дизайнеров, которые, возможно, не сколотили состояния на своих идеях, но зато сделали их с любовью к людям и творчеству.

В офисе прямо в кафеле «плавает» крокодил

Кажется, девушка на табличке забыла надеть платье, но так даже лучше

Двухдолларовая канадская монета с изображением северного сияния, которое светится в темноте

Кнопки лифта в детской больнице — яркие и позитивные

Металлическая подставка будет остужать ваше пиво, пока вы сидите в баре

В этом ресторане детям дают мелки гексагональной формы, которые не скатываются со стола

Мороженое-сэндвич с комиксом

В ресторане есть автомат, который проанализирует ваше дыхание на содержание алкоголя, перед тем как вы сядете за руль

В Чикаго есть здание с картой центра города, на которой подсвечено то место, где вы сейчас находитесь

«Мой университет прислал мне мини-версию моего диплома, который теперь помещается в кошелек. Очень удобно!»

«Парковка» для собак, ждущих своих хозяев возле супермаркета, в Финляндии

А в Дании есть вот такие уютные и комфортные будки, где собаки могут отдохнуть, пока люди бегают по магазинам

У подставки для зонтиков есть замки, чтобы ваш зонтик никто не украл

На самолете «Норвежских авиалиний» разместили портрет Фредди Меркьюри в память о легендарном рок-исполнителе

В здании установили реалистичную статую полицейского

Для тех, кому нужно срочно поговорить по телефону, в этой библиотеке есть специальная звукоизолированная капсула

На пирожках в этом кафе пишут, какая в них начинка

«Курица».

На зеркале в отеле написано, какая на улице погода

Бонус: в этом аэропорту есть собака, с которой вы можете поиграть, а заодно успокоиться перед полетом

А вам попадались подобные «ништяки»? Помогите нам пополнить коллекцию полезного и крутого дизайна своими примерами!