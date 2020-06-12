19 вещей, которые пригодятся тому, кто следит за собой, но не хочет тратить на это кучу денег
В интернете можно найти все что угодно, а на AliExpress встречается то же самое, но дешевле. Правда, из-за обилия товаров покупатели теряются и не могут отыскать в этой куче всякой всячины то, что им нужно.
Редакция AdMe.ru составила свой топ полезных товаров не дороже ₽ 1 000. Здесь вы найдете и массажеры, и корректор осанки, и даже подушку для сна на работе.
1. Устройство для предотвращения храпа
2. Очиститель для ушей (сменные силиконовые наконечники входят в комплект)
3. Массажный коврик для ног
4. Гелевые накладки для защиты пяток
5. Ножик для педикюра
6. Массажная щетка для использования в душе
7. Мягкая отшелушивающая губка
8. Банки для вакуумного массажа
9. Щетка с массажным эффектом для мытья волос
10. Гелевые подкладки под пятку
11. Одноразовые пакетики для защиты ушей от краски и воды
12. Массажер для шеи, работающий на батарейках
13. Щетка для языка
14. Обувные вставки из дышащей губчатой ткани. Защищают от мозолей и боли
15. Статичный массажер для спины. Имеет 3 степени изгиба
16. Термошапка с подогревом для ухода за волосами
17. Корректор осанки
18. Устройство для удаления катышков и шерсти с ткани
19. Подушка для сна в любом месте и в любое время
А вы часто покупаете в интернет-магазинах? Расскажите нам о последнем приобретении.