19 вещей, которые пригодятся тому, кто следит за собой, но не хочет тратить на это кучу денег

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В интернете можно найти все что угодно, а на AliExpress встречается то же самое, но дешевле. Правда, из-за обилия товаров покупатели теряются и не могут отыскать в этой куче всякой всячины то, что им нужно.

Редакция AdMe.ru составила свой топ полезных товаров не дороже ₽ 1 000. Здесь вы найдете и массажеры, и корректор осанки, и даже подушку для сна на работе.

1. Устройство для предотвращения храпа

2. Очиститель для ушей (сменные силиконовые наконечники входят в комплект)

3. Массажный коврик для ног

4. Гелевые накладки для защиты пяток

5. Ножик для педикюра

6. Массажная щетка для использования в душе

7. Мягкая отшелушивающая губка

8. Банки для вакуумного массажа

9. Щетка с массажным эффектом для мытья волос

10. Гелевые подкладки под пятку

11. Одноразовые пакетики для защиты ушей от краски и воды

12. Массажер для шеи, работающий на батарейках

13. Щетка для языка

14. Обувные вставки из дышащей губчатой ткани. Защищают от мозолей и боли

15. Статичный массажер для спины. Имеет 3 степени изгиба

16. Термошапка с подогревом для ухода за волосами

17. Корректор осанки

18. Устройство для удаления катышков и шерсти с ткани

19. Подушка для сна в любом месте и в любое время