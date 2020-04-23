19 крутых штуковин, которые вызывают моментальное желание протянуть руку сквозь экран и завладеть ими

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Есть вещи, которые будят в нас внутреннего шопоголика, потому что они не только полезны в быту, но и производят впечатление одним своим видом. И если вы не хотите скупить одновременно и милого магнитного гусенка, и подвесной столик, и вон ту вафельницу, и вон тот рюкзак, вам лучше положить вашу банковскую карту в кошелек, кошелек — под подушку в спальне, спальню запереть на ключ, а ключ выбросить в окно. Шутим, конечно. А может, и не шутим.

У нас в AdMe.ru палец уже подрагивает на кнопке «Купить», давайте теперь проверим вашу силу воли. А в конце статьи вас ждет о-о-очень горячий бонус.

1. Стол, за которым можно работать даже в постели

2. Держатель для полотенца

3. Вафельница, которая выпекает съедобные кирпичики

4. Подставка под кухонную лопатку

5. Магнитный держатель-гусенок

6. Форма для яичницы

7. Диспенсер на присоске, в который можно поместить лакомство и без помех вымыть собаку или подстричь ей когти. Мягкие зубчики не позволят ей слизнуть все сразу

8. Подвесной балконный столик для работы и отдыха

9. Форма для печенья

10. Пазлы в виде еды

11. Держатель для ароматических палочек

12. Подушечка для облегчения болей во время месячных, которую можно подогреть в микроволновке или охладить в холодильнике

13. Губки для посуды с названиями месяцев. Так вы поймете, когда губку пора заменить

14. Силиконовый мат для промывки косметических кистей

15. Кейс для банана, который выгибается в зависимости от формы фрукта и позволяет брать его с собой для перекуса

16. Часы в стиле кунг-фу

17. Кресло, которое превращается в кровать легким движением руки

18. Рюкзак для путешественников со встроенной солнечной батареей

19. Игрушечный паучок, от которого восторженно пищат даже арахнофобы

Бонус: «Перед днем рождения друга я спросила, что он хочет в подарок. Он ответил: „Острый соус“. Я нашла острейший из всех острейших — „Ярость Любы“. Когда попробовали — плакали все»