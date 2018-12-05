19 дизайнеров, которые должны получить премию прямо сейчас

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«Креативный ум» — это способ мышления, при котором работает правое полушарие мозга, что заставляет человека видеть мир как череду образов и использовать визуальные аналогии. Вооруженные таким типом восприятия окружающей действительности, многие творцы современного искусства и дизайна выходят за общепринятые рамки и придумывают невероятные вещи.

Мы в AdMe.ru любим креативно мыслящих людей, поэтому собрали самые крутые дизайнерские решения, которые достойны вашего внимания.

1. Эта кровать создана для того, чтобы использовать пространство правильно

2. Свидание в стиле «Звездных войн»

3. И ты, Брут?

4. Креативное решение для небольшого ресторана

5. Просто огнетушитель на стене

6. Бутылка для воды в виде большой пилюли

7. Обложка для пластинки

8. Банка газировки для рыбака

«1. Снимите кольцо с банки. 2. Разрежьте по линиям. 3. Cкрутите и сложите металлическое кольцо. 4. Привяжите к леске и идите на рыбалку».

9. «Я нашел вывеску, которая видна только ночью»

10. Зубная паста со специальным зажимом, который сдвигается и скручивает тюбик

11. Талантливый ландшафтный дизайнер во всем видит красоту

12. Велосипедная стойка у местной библиотеки

13. «Это вход в детский отдел в нашей местной библиотеке»

14. Поручни в Диснейленде в Гонконге позволяют посетителям отдохнуть в любой момент

15. А ведь эта лестница права...

«Лифт к успеху не работает. Используйте ступеньки».

16. Умные книги с умными обложками

«Закат и падение Римской империи».

17. Этот браслет также является кабелем для зарядки телефона

18. Стена для скалолазания подвешена над водой, поэтому вам не нужно беспокоиться об экипировке

19. Удобные вилки

Дизайнерам каких из вышеперечисленных вещей вы бы вручили почетную премию прямо сейчас? А может, вы знаете кого-то еще более креативного? Расскажите нам!