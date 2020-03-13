17 странных вещей, которые почему-то пользуются особой популярностью у покупателей
Чего уже только нет на рынке товаров: умные часы, роботы-пылесосы и даже мини-шарфики для щиколоток. Но человеческая фантазия поистине безгранична, поэтому каждый сезон в продаже появляются новые оригинальные вещи, которые, казалось бы, никому не будут нужны. Однако спустя время именно эти «странности» становятся лидерами продаж.
Мы в AdMe.ru побродили по страницам AliExpress и отыскали диковинки, которые пользуются особой популярностью у покупателей.
1. Портативная чашка для мытья собачьих лап
2. Устройство для промывания носа
3. Автоматический выдавливатель зубной пасты
4. Ваза-антистресс для криков
5. Детский ремень-поводок
6. Перепонки на руки для плавания
7. Скотч для лица
8. Гарнитура в виде телефонной трубки
9. Подушка в виде батона
10. Плюшевый кирпич
11. Маленький микрофон для караоке в телефоне
12. Скотч для макияжа
13. Маска для кота
14. Портативная подставка для ног
15. Грива для животных
16. Монета для принятия решений
17. Пылесос для удаления черных точек
Признавайтесь, какую из этих странных вещей вы хотели бы купить себе или подарить знакомым?
Фото на превью aliexpress