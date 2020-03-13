17 странных вещей, которые почему-то пользуются особой популярностью у покупателей

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Чего уже только нет на рынке товаров: умные часы, роботы-пылесосы и даже мини-шарфики для щиколоток. Но человеческая фантазия поистине безгранична, поэтому каждый сезон в продаже появляются новые оригинальные вещи, которые, казалось бы, никому не будут нужны. Однако спустя время именно эти «странности» становятся лидерами продаж.