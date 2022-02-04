17 случаев, когда дизайнеры решили раздвинуть границы творчества
Иногда креативные люди создают нестандартные вещи, которые выглядят чуднó. Когда они нам попадаются, мы получаем впечатление, как будто впервые увидели «Мону Лизу». Искусство и творчество могут принимать разные формы, и мы рады, что наш мир открыт всему новому.
Мы в AdMe.ru поддерживаем всех творческих людей и хотим поделиться 17 нешаблонными творениями дизайнеров, которым удалось нас впечатлить.
1. «Увидел это в Германии перед входом в музей»
2. Романтическая чайная пара
3. Огромное здание, которое выглядит как комод
4. Туфли на каблуках для боулинга
5. «Моя мама купила это за $ 9. Скульптура представляет собой руку, щекочущую ступню пером»
6. «Увидел это в доме по соседству, выставленном на продажу »
7. «Туфли, которые я обнаружила в секонд-хенде»
8. «На прошлой неделе я видел свечку в виде хот-дога. А вот полная коллекция»
9. «Стул, который попался мне на работе»
10. Складной обеденный стол
11. Куриное крылышко, отлитое в бронзе
12. Когда в 8 утра тебе нужно быть в офисе, а в 6 вечера — в бассейне
13. Керамическая чашка, которая выглядит как пластиковый стакан, усыпанный муравьями
14. Дверь в женский туалет
15. Шарф, сделанный из носков
16. «Стол с тремя ножками, который мой босс нашел и поставил в моем кабинете»
17. Кроксы-ролики
А вам в последнее время попадалось что-нибудь необычное? Что вы думаете о современном искусстве?
Фото на превью Mesothelium-Ire / Rreddit, katefromthenorth / Reddit
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