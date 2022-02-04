17 случаев, когда дизайнеры решили раздвинуть границы творчества

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Иногда креативные люди создают нестандартные вещи, которые выглядят чуднó‎. Когда они нам попадаются, мы получаем впечатление, как будто впервые увидели «Мону Лизу». Искусство и творчество могут принимать разные формы, и мы рады, что наш мир открыт всему новому.

Мы в AdMe.ru поддерживаем всех творческих людей и хотим поделиться 17 нешаблонными творениями дизайнеров, которым удалось нас впечатлить.

1. «Увидел это в Германии перед входом в музей»

2. Романтическая чайная пара

3. Огромное здание, которое выглядит как комод

4. Туфли на каблуках для боулинга

5. «Моя мама купила это за $ 9. Скульптура представляет собой руку, щекочущую ступню пером»

6. «Увидел это в доме по соседству, выставленном на продажу »

7. «Туфли, которые я обнаружила в секонд-хенде»

8. «На прошлой неделе я видел свечку в виде хот-дога. А вот полная коллекция»

9. «Стул, который попался мне на работе»

10. Складной обеденный стол

11. Куриное крылышко, отлитое в бронзе

12. Когда в 8 утра тебе нужно быть в офисе, а в 6 вечера — в бассейне

13. Керамическая чашка, которая выглядит как пластиковый стакан, усыпанный муравьями

14. Дверь в женский туалет

15. Шарф, сделанный из носков

16. «Стол с тремя ножками, который мой босс нашел и поставил в моем кабинете»

17. Кроксы-ролики