17 питерских заведений, которым вы захотите отдать все деньги только из-за названия
Белые ночи, шутки про часто неприветливую погоду и талантливые люди с искрометным чувством юмора — это все Санкт-Петербург. И огромное количество атмосферных заведений (а ведь только кофеен там более 4 500), хлесткие и нестандартные названия которых вы еще долго не забудете.
AdMe.ru решил виртуально прогуляться по таким местам Северной столицы, в которых названию компании придают не меньше значения, чем качеству услуг. А в бонусе вас ждут примеры того, как и в других городах заведения могут передавать по-настоящему питерское настроение.
Тварь я дрожащая или право на пиццу имею?
И ведь не поспоришь
Точно запутать хотят
Всем нужен кофе, и капибаре тоже
А это точно кондитерская?
Надеемся, с книгами все в порядке
Небанальное обещание того, что точно будет вкусно
Знаменитая цитата из «Мимино», читать которую нужно непременно с грузинским акцентом
И танцевадзе тоже захотелось
Наверняка каждый знает парочку мест, где пригодилась бы такая вывеска
«Мы же на ты» или «Мы женаты»? Читайте как вам больше нравится
Совершенно невозможно отказаться
А после предыдущего предложения можно и познакомиться
Для маленьких, но уже хипстеров
Бонус: есть заведения, которые передают питерский дух даже в абсолютно другом городе
Гораздо более мирное прочтение известной истории в Хабаровске.
«Центурион, где мой кофий?» — как будто спрашивают в Москве.
Удобной оказалась фамилия у Максима Горького для кофейни в городе Одинцово.
А какие названия вы до сих вспоминаете со смехом?
Фото на превью tarelok / instagram