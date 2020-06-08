17 питерских заведений, которым вы захотите отдать все деньги только из-за названия

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Белые ночи, шутки про часто неприветливую погоду и талантливые люди с искрометным чувством юмора — это все Санкт-Петербург. И огромное количество атмосферных заведений (а ведь только кофеен там более 4 500), хлесткие и нестандартные названия которых вы еще долго не забудете.

AdMe.ru решил виртуально прогуляться по таким местам Северной столицы, в которых названию компании придают не меньше значения, чем качеству услуг. А в бонусе вас ждут примеры того, как и в других городах заведения могут передавать по-настоящему питерское настроение.

Тварь я дрожащая или право на пиццу имею?

И ведь не поспоришь

Точно запутать хотят

Всем нужен кофе, и капибаре тоже

А это точно кондитерская?

Надеемся, с книгами все в порядке

Небанальное обещание того, что точно будет вкусно

Знаменитая цитата из «Мимино», читать которую нужно непременно с грузинским акцентом

И танцевадзе тоже захотелось

Наверняка каждый знает парочку мест, где пригодилась бы такая вывеска

«Мы же на ты» или «Мы женаты»? Читайте как вам больше нравится

Совершенно невозможно отказаться

А после предыдущего предложения можно и познакомиться

Для маленьких, но уже хипстеров

Бонус: есть заведения, которые передают питерский дух даже в абсолютно другом городе

Гораздо более мирное прочтение известной истории в Хабаровске.

«Центурион, где мой кофий?» — как будто спрашивают в Москве.

Удобной оказалась фамилия у Максима Горького для кофейни в городе Одинцово.

А какие названия вы до сих вспоминаете со смехом?