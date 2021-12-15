17 работ стилиста, который даже простушку может превратить в светскую львицу

Порой мы отправляемся в салон в поисках новых впечатлений и решаем рискнуть: будь что будет, вдруг мастер подберет то, что надо. Именно так поступают многие клиентки стилиста Жаны Муравьевой, которая не боится добавлять в образы яркий цвет и даже небольшой вызов.

Мы в AdMe.ru хотим показать вам 17 женщин, которые решились на кардинальное преображение. Больше работ Жаны и ее коллег можно посмотреть на страничке салона Spalvos logistika в Facebook и канале на YouTube. В конце статьи вас ждет бонус — перевоплощение самой Жаны в одну очень известную личность.

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Почему вы ей раньше не отрезали волосы? Такая девушка стала! © kirpichnikovaulia555 / Instagram

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Очень креативно и смело. © shushpanovaketi / Instagram

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От ваших работ исходят теплота и любовь к людям. Умничка! © babarjikina / Instagram

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Небо и земля. Вот что значит руки мастера и профи. © natalibulgak22 / Instagram

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Как сделать красивый блонд? Я это знаю. © blondriot / Instagram

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Бонус: Жана Муравьева в образе Фриды Кало

А вы представляете себя с ярким цветом волос и авторской укладкой? Или вам по душе природные оттенки?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.