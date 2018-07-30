17 дизайнеров, которых нужно было уволить еще вчера
Дизайнеры и архитекторы — тоже люди, пусть и творческие, и иногда у них случаются плохие дни. Но некоторых из этих людей, пожалуй, уже не исправить — разве что можно посоветовать им сменить профессию. Взгляните на их шедевры сами.
AdMe.ru собрал перлы дизайнерского искусства, от которых слезы наворачиваются на глаза. И вовсе не от эстетического восторга.
1. На любой вкус
2. Невинный цветочный дизайн
3. Надо же, какая вкусная пустая ложка
4. Идеальное место для отдыха. И главное — безопасное
5. Это явно придумал изверг, ненавидящий собак
6. Номер написан шрифтом Брайля... по неровной поверхности
7. В местном кинотеатре хотя бы попытались...
8. С каждой мини-сосиски придется снимать полиэтиленовую пленку
9. Когда дизайнер не слишком старательный. Фото из школьного альбома
10. «Ты выглядишь точь-в-точь как жираф, даже не сомневайся»
11. А этот человек-лев вообще суперреалистичный
12. Туловище ребенка вырастет с возрастом
13. Эта клавиатура абсолютно чистая
14. Да кто вообще смог до такого додуматься?
15. Ох уж эта улыбка
16. Это ж какого размера должен быть арбуз?
«Давайте спать в... [картинка арбуза]».
17. В мини-рюкзаке прячется покемон
Бонус: дизайнер интерьеров
А какой промах позабавил или возмутил вас больше всего?
Фото на превью GalacticFaz/reddit