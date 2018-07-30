17 дизайнеров, которых нужно было уволить еще вчера

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Дизайнеры и архитекторы — тоже люди, пусть и творческие, и иногда у них случаются плохие дни. Но некоторых из этих людей, пожалуй, уже не исправить — разве что можно посоветовать им сменить профессию. Взгляните на их шедевры сами.

AdMe.ru собрал перлы дизайнерского искусства, от которых слезы наворачиваются на глаза. И вовсе не от эстетического восторга.

1. На любой вкус

2. Невинный цветочный дизайн

3. Надо же, какая вкусная пустая ложка

4. Идеальное место для отдыха. И главное — безопасное

5. Это явно придумал изверг, ненавидящий собак

6. Номер написан шрифтом Брайля... по неровной поверхности

7. В местном кинотеатре хотя бы попытались...

8. С каждой мини-сосиски придется снимать полиэтиленовую пленку

9. Когда дизайнер не слишком старательный. Фото из школьного альбома

10. «Ты выглядишь точь-в-точь как жираф, даже не сомневайся»

11. А этот человек-лев вообще суперреалистичный

12. Туловище ребенка вырастет с возрастом

13. Эта клавиатура абсолютно чистая

14. Да кто вообще смог до такого додуматься?

15. Ох уж эта улыбка

16. Это ж какого размера должен быть арбуз?

«Давайте спать в... [картинка арбуза]».

17. В мини-рюкзаке прячется покемон

Бонус: дизайнер интерьеров

А какой промах позабавил или возмутил вас больше всего?