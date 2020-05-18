17 человек, которые решились на самостоятельный ремонт и не прогадали

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Перемены в интерьере, который успел приесться за последние 5–10 лет, — это хороший способ преобразить свою жизнь. А чужой опыт показывает, что необязательно тратить на ремонт целое состояние. Зачастую достаточно просто сменить отделку и расставить мебель по-новому, а порой и обычная уборка до неузнаваемости изменит жилье.

Мы в AdMe.ru заметили, что многие берутся самостоятельно переделать свое жилье. И часто из этого получаются настоящие шедевры.

1. «Живем в однушке. И чтобы не мешать жене и дочке, поставил свой компьютерный стол в кладовку. Вот недавно навел внутри порядок»

2. «Я перекрасил кухню, сменил отделку и освещение. Теперь ремонт из 80-х выглядит современно»

3. «Косметический ремонт сделал нашу крошечную кухню куда более функциональной»

4. «Сами реанимировали гостинку, опыта ноль. Я дизайнер, муж — программист. Спасибо великому YouTube»

5. «Вдохновилась чужими переделками и решила изменить что-то и в своем доме. Это наша гостиная в 2017 году, когда мы только приобрели дом, и сейчас»

6. Отличный пример того, как декор и небольшая перепланировка меняют спальню

7. «Мы переделали кладовку за 1 день, и теперь там порядок. А еще внутри поместилась бытовая техника, которая раньше пылилась в шкафу»

8. «3 дня трудов подряд по 16 часов до боли в спине. Я покрасил и переделал мебель, а также заменил технику. Это один из самых крупных проектов, над которыми мне когда-либо приходилось работать»

9. Гараж преобразился всего лишь благодаря одному стеллажу и паре корзин

10. «Теперь патио выглядит куда более привлекательным»

11. «Это квартира, в которую я переехал после развода. Она стала ярче спустя 2 с половиной года с моего новоселья»

12. «Наконец-таки я осуществил задумку, которую планировал целый год»

13. «Купил дачный домик в ужасном состоянии. Так выглядит ремонт в уборной, который я сделал 16 лет назад. Ванну оставил прежнюю»

14. «Я учел все советы из интернета и создал этот шедевр в своем дворе»

15. «Решил сделать ремонт на балконе. Опыта нет, многое узнавал в процессе. Итоговый результат на фото ниже»

16. «Капитальный ремонт уборной обошелся мне менее чем в $ 100»

17. «Ремонт делал сам. Косяки есть, но приятно. Спасибо дядькам из интернета за советы, тестю — за дрель, любимой — за то, что придерживала стремянку»

А вы хоть однажды решались на самостоятельный ремонт или смену интерьера? Поделитесь с нами своим опытом.