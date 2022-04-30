16 звезд, которые заинтриговали публику одной-единственной деталью образа

Для знаменитостей внешний вид крайне важен, и они скрупулезно подбирают не только одежду, но и аксессуары, в которых появятся на публике. Однако некоторые образы впечатляют поклонников больше других, и порой это случается благодаря одной маленькой детали.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на 16 звездных аксессуаров последних лет, вокруг которых поднялась шумиха.

Анджелина Джоли и кафф на подбородок

После премьеры «Вечных» весь мир обсуждал странное украшение Джоли. Этот кафф изготовлен персонально для Анджелины дизайнером необычных украшений. Роль аксессуара — чисто эстетическая, никакого тайного смысла он не несет, по крайней мере, широкой общественности он не раскрывался.

Оливия Колман и кольцо с цифрами

После церемонии вручения «Золотого глобуса» многие заметили, что на кольце актрисы есть загадочная надпись «50:50». На самом деле это знак организации, которая борется за гендерное равноправие в кино, театре и на телевидении.

Скарлетт Йоханссон и колье-воротник

В 2015 году актриса выбрала достаточно скромное платье для церемонии вручения «Оскара». Однако она дополнила его не то воротником, не то колье, расшитым кристаллами Swarovski, и именно эта деталь образа привлекла всеобщее внимание.

Рэйчел Вайс и ободок из украшений 1903 года

Изящный ободок актрисы стал одним из самых обсуждаемых аксессуаров после церемонии вручения «Оскара» в 2019 году. Оказалось, что это 2 винтажные броши 1903 года, переделанные в украшения для волос.

Вупи Голдберг и браслет в виде осьминога

Мы привыкли, что Вупи — воплощение неординарности. Даже изысканное вечернее платье она сумела приправить уникальным украшением в виде осьминога, которое служило сразу и браслетом, и кольцами.

Джастин Бибер и украшение с мишками

Минувшим летом певец был одним из законодателей модного тренда: украшения в стиле летнего лагеря. Фото Бибера, где он позирует в строгом костюме и с подвеской, от которой пришли бы в восторг 5-летние девочки, облетело весь интернет.

Тейлор Свифт и разные серьги

В тот вечер на певице было пышное платье с крупными желтыми цветами, так что дополнительные украшения или аксессуары могли показаться излишними. Однако звезда решила надеть массивные серьги, которые отлично вписались в образ. Кроме того, еще и перетянули интерес публики на себя, потому что оказались несимметричными.

Ньомза и пряди со стразами

Молодая певица выделилась совершенно непривычным аксессуаром: распущенные волосы она украсила несколькими прядями со стразами.

Алиша Киз и маска на все лицо

Выступление певицы на церемонии MTV EMA в 2020 году произвело фурор: Алиша появилась на сцене в полупрозрачной маске на все лицо, украшенной стразами. Позже она сняла маску и удивила зрителей второй раз: на лице артистки практически не было макияжа.

Questlove и подвеска в виде мешочка

Музыкант решил разбавить официоз церемонии вручения «Оскара» и надел странную подвеску в форме мешочка. Возможно, у мешочка только декоративная функция, а может, туда даже положить что-нибудь можно.

Дуа Липа и массивные цепи

Молодая певица любит экстравагантные наряды, и ей в который раз удалось привлечь всеобщее внимание своим образом. На церемонии «Грэмми» 2022 года Дуа появилась в объемном ожерелье в виде цепей.

Кристен Стюарт и подвеска с ониксом

Актриса известна своим бунтарским духом, который она в очередной раз проявила на церемонии вручения «Оскара», появившись на мероприятии в коротких шортах и пиджаке вместо платья. Однако она все же решила добавить строгому и лаконичному образу немного голливудского шика и надела длинное колье с ониксом, которое и стало одним из героев вечера.

Селеста Уэйт и сумочка в виде сердца

Певица отличилась на красной ковровой дорожке, когда прибыла туда с сумочкой в виде анатомического сердца, которая была усыпана стразами. Такой аксессуар вызвал ажиотаж, и в интернете его назвали одновременно шикарным и жутким.

Гарри Стайлз и боа

На «Грэмми» 2021 года певец стал звездой вечера, а все благодаря боа. Казалось бы, такой аксессуар уместен где-то в кабаре, но Гарри решил иначе и за вечер сменил 3 боа разных расцветок, чем вызвал шквал обсуждений.

Трой Коцур и брошь со смыслом

Звезда фильма «CODA: Ребенок глухих родителей» получил статуэтку «Оскара» в этом году. Актер на самом деле глухой, и выразить эмоции ему помог значок на лацкане пиджака: сложенные таким образом пальцы на языке жестов означают «Я вас люблю».

Меган Маркл и украшения с посланием

Меган известна своей любовью к символичным нарядам, и ее недавний выход не стал исключением. Белый костюм она дополнила «говорящими» украшениями. На кулоне написано «Больше, чем вчера, меньше, чем завтра». Это намек на стихотворение Розамонды Жерар, в котором говорится «С каждым днем я люблю тебя больше. Сегодня больше, чем вчера, меньше, чем завтра». А бренд, создавший цепочку на руку, описал украшение как «простое, классное и суперпривлекательное». Остается лишь догадываться, знала ли Меган это описание, когда надевала украшение.