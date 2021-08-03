16 женщин пошли к стилисту, чтобы почувствовать себя красивыми. Но на деле получили гораздо больше

«Рогов в деле» — это не просто модное шоу о превращениях на СТС. Создатели проекта во главе с его креативным продюсером и ведущим Александром Роговым утверждают, что они меняют не только внешность своих героинь, но и их жизнь.

Мы в AdMe.ru надеемся, что свежие образы и правда вдохновят этих женщин на новые свершения.

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Ей показали, какая она крутая на самом деле. © ksusha_happy8 / Instagram

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Девушка как будто специально скрывала всю свою красоту: шикарные глаза, высокий лоб, талию, тонкие щиколотки. Красавица. Более подходящая одежда и макияж сделали свое дело! © lar_knitting / Instagram

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Героиня и без преображения красотка, а после — вообще звезда. © lu.iza26.08 / Instagram