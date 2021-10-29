16 впечатляющих примеров, которые покажут, как в реальной жизни выглядит звездный макияж из соцсетей

Научно доказано, что идеально отредактированные и подогнанные под существующие стандарты красоты фотографии, которые выкладывают люди в соцсети, отрицательно воздействуют на нашу самооценку. Пролистывая новостную ленту, мы невольно начинаем сравнивать себя с безупречными девушками с картинки и искать в себе изъяны.

Авторы AdMe.ru уверены, что не стоит принимать образы в сети за чистую монету. Далеко ходить не надо, достаточно лишь посмотреть, как выглядит один и тот же звездный макияж на фото, выложенном в социальной сети, и на сделанном фотографом на ковровой дорожке снимке.

Бейонсе

Эмилия Кларк

Милла Йовович

Дженнифер Лопес

Аманда Сейфрид

Аня Тейлор-Джой

Гвинет Пэлтроу

Джессика Альба

Роузи Хантингтон-Уайтли

Меган Фокс

Риз Уизерспун

Элизабет Мосс

Ева Лонгория

Леди Гага

Наталья Водянова

Мадонна