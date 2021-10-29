16 впечатляющих примеров, которые покажут, как в реальной жизни выглядит звездный макияж из соцсетей
Научно доказано, что идеально отредактированные и подогнанные под существующие стандарты красоты фотографии, которые выкладывают люди в соцсети, отрицательно воздействуют на нашу самооценку. Пролистывая новостную ленту, мы невольно начинаем сравнивать себя с безупречными девушками с картинки и искать в себе изъяны.
Авторы AdMe.ru уверены, что не стоит принимать образы в сети за чистую монету. Далеко ходить не надо, достаточно лишь посмотреть, как выглядит один и тот же звездный макияж на фото, выложенном в социальной сети, и на сделанном фотографом на ковровой дорожке снимке.
Бейонсе
Эмилия Кларк
Милла Йовович
Дженнифер Лопес
Аманда Сейфрид
Аня Тейлор-Джой
Гвинет Пэлтроу
Джессика Альба
Роузи Хантингтон-Уайтли
Меган Фокс
Риз Уизерспун
Элизабет Мосс
Ева Лонгория
Леди Гага
Наталья Водянова
Мадонна
Чей образ из нашей подборки, на ваш взгляд, разительно отличается на снимке и в жизни?
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