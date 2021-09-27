16 вещей, за создание которых производителю хочется сказать: «Дай я тебя обниму!»

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Дизайнеры и маркетологи могут бесконечно соревноваться в креативе, но победит все равно тот, кто отдает предпочтение практичности. Когда товар может решить проблемы, с которыми не справились его конкуренты, выбор покупателя становится очевидным.

AdMe.ru, конечно, любит всякие диковинки и крутой дизайн. Но когда речь идет о практичных вещах, мы говорим: «Заверните нам две».

На этой коробке видно, сколько молока осталось внутри

«В моей записной книжке есть встроенный калькулятор»

Этот стаканчик сделан из желе, и его можно есть

На крышке этой чашки с кофе есть специальное углубление для носа

Мебель от IKEA теперь поставляется вместе с пластиковыми держателями для удобства вкручивания шурупов

«В упаковке моего рамена проделаны дырки, чтобы можно было легко слить воду»

«К металлической полке, которую купила моя мама, прилагалась пара перчаток, чтобы сборщик случайно не порезался»

«На моей новой простыне есть ярлычки с надписями „боковая сторона“ и „верх или низ“»

«На дно коробок с салфетками, которые я использую на работе, положены салфетки другого цвета, чтобы было понятно, что их осталось немного»

Эта коробка может настучать на сотрудника доставки, если он тряс или ронял ее

«Синие шарики внутри стрелки укажут на то, что с этой коробкой неправильно обращались или опрокинули ее».

Компания делает пометки на картошке при помощи лазера, чтобы сократить количество отходов. Да и покупателям удобно: не надо возиться с наклейками

«На моей ложке есть линия, обозначающая ее центр тяжести»

Посмотрел на эту ложку и решил все свои столовые приборы пометить так же. © Autumn_Thunder / Reddit

«Нашел магазин, в который можно принести старый подсвечник, чтобы новую свечу продали со скидкой 50 %»

«На бутылочке моего шампуня есть список всех веществ, которые входят в его состав, и их функций»

Этот USB-кабель может использоваться для техники с разными разъемами

«С внутренней стороны моей рубашки пришит кусочек ткани для протирания очков»