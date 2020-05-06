16 товаров, которые хочется купить благодаря крутейшей упаковке

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В современных магазинах полки ломятся от товаров. Как производителю сделать так, чтобы покупатели обратили внимание именно на его продукт? Нанять хорошего дизайнера и попросить его создать такую упаковку, мимо которой просто невозможно будет пройти.

AdMe.ru постарался отобрать именно такие удачные дизайнерские решения.

1. Минеральная вода, которая помогает держать себя в форме

2. Джем, который хочется съесть

3. Мед в необычной упаковке

4. Горный чай

5. Вилки-колючки

6. Жевательная резинка, которая подарит белоснежную улыбку

7. Апельсины в бумажной упаковке выглядят куда лучше, чем в пластиковом пакете

8. Кофе в стаканчике, который задает правильное настроение

9. Сок в коробке с реалистичным принтом

10. Морепродукты в аппетитной упаковке

11. В этой коробке для обуви используют меньше картона. Экономя ресурсы, мы делаем свой вклад в улучшение экологической ситуации на Земле

12. Вот так нужно подавать суши

13. Носки тоже можно упаковать креативно

14. Подарочная бумага для любителей гамбургеров

15. Смузи из настоящих бананов

16. Носочки в самой милой упаковке