16 товаров, которые хочется купить благодаря крутейшей упаковке
В современных магазинах полки ломятся от товаров. Как производителю сделать так, чтобы покупатели обратили внимание именно на его продукт? Нанять хорошего дизайнера и попросить его создать такую упаковку, мимо которой просто невозможно будет пройти.
AdMe.ru постарался отобрать именно такие удачные дизайнерские решения.
1. Минеральная вода, которая помогает держать себя в форме
2. Джем, который хочется съесть
3. Мед в необычной упаковке
4. Горный чай
5. Вилки-колючки
6. Жевательная резинка, которая подарит белоснежную улыбку
7. Апельсины в бумажной упаковке выглядят куда лучше, чем в пластиковом пакете
8. Кофе в стаканчике, который задает правильное настроение
9. Сок в коробке с реалистичным принтом
10. Морепродукты в аппетитной упаковке
11. В этой коробке для обуви используют меньше картона. Экономя ресурсы, мы делаем свой вклад в улучшение экологической ситуации на Земле
12. Вот так нужно подавать суши
13. Носки тоже можно упаковать креативно
14. Подарочная бумага для любителей гамбургеров
15. Смузи из настоящих бананов
16. Носочки в самой милой упаковке
А вы при покупке обращаете внимание на упаковку? Какой необычный товар вы приобретали?