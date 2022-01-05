16 находок на барахолке, которые докажут, что за интерьером мечты не обязательно идти в дорогой магазин
Многим кажется, что качественная мебель и вещи для дома должны стоить дорого. Но на деле даже за скромные деньги можно урвать что-то неплохое. Главное — запастись терпением и не стесняться искать нужную покупку из вторых рук.
Именно так и поступили герои статьи от AdMe.ru.
1. «Этот ковер стоил мне $ 15»
2. «Моя спальня почти готова. 90 % вещей были куплены в секонд-хенде»
3. «Я в шоке. За это зеркало хотят всего $ 30»
4. «Нашла эту лампу 1930-х годов в комиссионке за $ 6. В интернете кто-то продает такую же почти за $ 400»
5. «Комод из орехового дерева за $ 9 для комнаты моей дочери. Однозначно одна из моих любимых находок»
6. «Долго искали хорошее кресло-качалку. Сегодня моей жене посчастливилось найти подходящее. И всего за $ 13»
7. Полка за $ 14
8. «Я в восторге»
9. «Не смогла не купить это кресло за $ 20»
10. «Эта этажерка за $ 30 — моя любимая покупка»
11. Находка за $ 1
12. «Купила на распродаже за $ 10»
13. «Стул моей мечты за $ 10»
14. «Купила книжный шкаф за $ 20, чтобы покупать еще больше книг»
15. Отличная находка за $ 50. Напоминает обычный шкаф. Но за минуты он превращается в удобную кровать
16. «Мне потребовалось 10 лет, чтобы сделать эту комнату такой, как я хотел. Все было приобретено на барахолках»
Вам удавалось купить что-то крутое в секонд-хенде? Если да, то что именно?
Фото на превью follysurfer / Reddit
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