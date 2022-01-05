16 находок на барахолке, которые докажут, что за интерьером мечты не обязательно идти в дорогой магазин

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Многим кажется, что качественная мебель и вещи для дома должны стоить дорого. Но на деле даже за скромные деньги можно урвать что-то неплохое. Главное — запастись терпением и не стесняться искать нужную покупку из вторых рук.

Именно так и поступили герои статьи от AdMe.ru.

1. «Этот ковер стоил мне $ 15»

2. «Моя спальня почти готова. 90 % вещей были куплены в секонд-хенде»

3. «Я в шоке. За это зеркало хотят всего $ 30»

4. «Нашла эту лампу 1930-х годов в комиссионке за $ 6. В интернете кто-то продает такую же почти за $ 400»

5. «Комод из орехового дерева за $ 9 для комнаты моей дочери. Однозначно одна из моих любимых находок»

6. «Долго искали хорошее кресло-качалку. Сегодня моей жене посчастливилось найти подходящее. И всего за $ 13»

7. Полка за $ 14

8. «Я в восторге»

9. «Не смогла не купить это кресло за $ 20»

10. «Эта этажерка за $ 30 — моя любимая покупка»

11. Находка за $ 1

12. «Купила на распродаже за $ 10»

13. «Стул моей мечты за $ 10»

14. «Купила книжный шкаф за $ 20, чтобы покупать еще больше книг»

15. Отличная находка за $ 50. Напоминает обычный шкаф. Но за минуты он превращается в удобную кровать

16. «Мне потребовалось 10 лет, чтобы сделать эту комнату такой, как я хотел. Все было приобретено на барахолках»