16 кафе и ресторанов, в которых хочется заказать столик, даже если ты совсем не голоден
Чтобы получить звезду «Мишлен», заведению важно соблюсти правила. Специальная комиссия обращает внимание на консистенцию блюд, их внешний вид, продукты, из которых они приготовлены. А вот чтобы остаться в памяти клиентов, ресторану или кафе иногда достаточно какой-то мелочи в интерьере, которую до этого посетитель никогда нигде не видел.
Мы в AdMe.ru решили составить свой список заведений, куда точно нужно как-нибудь заглянуть. Для этого прочли отзывы не кулинарных критиков, а обычных людей из интернета.
В этом ресторане, помимо официантов, работает робот, который приносит чистые тарелки и убирает грязные
Так кафе предлагает посетителям выбрать газированную или негазированную воду
Много лет назад на месте этого ресторана был банк. Здесь можно даже заказать столик в хранилище
Это кафе предлагает бесплатную еду, если ты проходишь здесь собеседование
«Мы ищем работников! Наслаждайся бесплатной едой во время собеседования в нашем кафе (сюда входит чили-чизбургер, картофель фри и напиток). Открытые интервью — каждые вторник и среду с 14:00 до 16:00. Не можете прийти во вторник или среду? Попросите менеджера назначить другое время. Чего же вы ждете?»
В китайском McDonald’s работники специально оставляют газированные напитки на прилавке. К моменту, когда их закажут, вода будет уже без газа и мягкой на вкус из-за растаявшего льда
В этой кофейне есть бесплатные леденцы в уборной
В привокзальном кафе в Хельсинки на стульях написано, сколько времени нужно для того, чтобы добраться до определенного города на поезде
«Пекин — 8 540 минут».
Название кофейни продублировано на языке жестов
В этом ресторане есть универсальная солонка-перечница
«Наш столик в местном кафе установлен над средневековым колодцем»
Для пожертвований в пользу незрячих в этом кафе установили не обычную коробку, а устройство для кредитных карт
Это иллюзия. На самом деле перегородки непрозрачные
В этом ресторане можно и зимой поужинать на свежем воздухе
Потолок из купюр
В этом корейском ресторане дают бесплатные резинки, чтобы ваши волосы не попадали в еду
Потолок в коридоре ресторана говорит вам: «Чао!»
На что при выборе ресторана вы обращаете внимание в первую очередь: на цены, меню или атмосферу заведения?