16 изобретений, которые изменят вашу жизнь к лучшему

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Электрическое освещение и анестезия уже не кажутся нам чем-то необычным. Но когда-то, давным-давно, они настолько изменили жизнь человечества, что попали в список 10 величайших изобретений. И мы уверены, что некоторые современные устройства смогут составить им компанию.

AdMe.ru ценит все, что делает нашу жизнь проще. Вот почему мы перевернули интернет в поисках устройств, созданных специально для этого. А самое приятное то, что мы можем приобрести их прямо сейчас.

1. Ватные палочки с йодом внутри можно использовать для обработки любых ран. Просто надломите одну сторону, подождите, пока йод стечет в другую часть, и примените по назначению

2. Автоматическая намотка кабеля может решить проблему спутанных проводов

3. Защитные стикеры на пятки для приятной ходьбы босиком

4. Эту бутылку можно использовать для 2 разных напитков одновременно

5. С помощью этого 3D-маркера можно создавать объемные рисунки

6. Вода больше не будет брызгать из раковины благодаря этой защитной ширме

7. Красить ногти никогда еще не было так просто и удобно

8. Небольшое мусорное ведро, которое можно спрятать под столом

9. Бутылка для питомца, в которой есть отсек для питья и для еды

10. Чемодан для детей, на котором они могут кататься

11. Садовые перчатки + инструмент

12. Мерные ложки любого объема в одной

13. Эта печка «3-в-1» сэкономит место и приготовит вам завтрак

14. Портативный стул, который можно взять куда угодно

15. Устройство для удаления косточек из оливок и черешен

16. Специальная заколка, которая поможет ровно обрезать челку

Какой из этих товаров вы бы купили? Какие еще полезные изобретения вы знаете?