16 изобретений, которые изменят вашу жизнь к лучшему
Электрическое освещение и анестезия уже не кажутся нам чем-то необычным. Но когда-то, давным-давно, они настолько изменили жизнь человечества, что попали в список 10 величайших изобретений. И мы уверены, что некоторые современные устройства смогут составить им компанию.
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1. Ватные палочки с йодом внутри можно использовать для обработки любых ран. Просто надломите одну сторону, подождите, пока йод стечет в другую часть, и примените по назначению
2. Автоматическая намотка кабеля может решить проблему спутанных проводов
3. Защитные стикеры на пятки для приятной ходьбы босиком
4. Эту бутылку можно использовать для 2 разных напитков одновременно
5. С помощью этого 3D-маркера можно создавать объемные рисунки
6. Вода больше не будет брызгать из раковины благодаря этой защитной ширме
7. Красить ногти никогда еще не было так просто и удобно
8. Небольшое мусорное ведро, которое можно спрятать под столом
9. Бутылка для питомца, в которой есть отсек для питья и для еды
10. Чемодан для детей, на котором они могут кататься
11. Садовые перчатки + инструмент
12. Мерные ложки любого объема в одной
13. Эта печка «3-в-1» сэкономит место и приготовит вам завтрак
14. Портативный стул, который можно взять куда угодно
15. Устройство для удаления косточек из оливок и черешен
16. Специальная заколка, которая поможет ровно обрезать челку
Какой из этих товаров вы бы купили? Какие еще полезные изобретения вы знаете?
Фото на превью Beurha Beautiful Life Store / Aliexpress