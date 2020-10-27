16 человек, которые доказали, что и за копейки можно купить стильную одежду

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Некоторые люди ни за что не будут одеваться в секонд-хендах, другие же уверены, что именно в таких местах можно купить крутую вещь и не потратить при этом половину зарплаты. Главное — иметь хороший вкус и чуточку времени на поиски.

Все это было у героев новой подборки от AdMe.ru, которые сумели найти отличную одежду за несколько долларов.

1. Цена платья — $ 1

2. «Хочу выйти замуж в этом наряде за $ 25»

3. Платье за $ 6

4. «Реальная цена этого наряда $ 80, мне же он достался за $ 12»

5. «Думаю надеть это платье за $ 5 и туфли за $ 4,5 на выпускной»

6. «Подобная одежда стоит около $ 140. Я заплатила $ 3»

7. «Пальто моего любимого цвета за $ 12,99»

8. «Я искала образ на свадьбу несколько месяцев и наконец нашла этот белый комбинезон за $ 5»

9. Платье и обувь за $ 5 и пояс за 99 центов

10. Отличная находка за $ 5,99

11. «$ 6 за платье, которое я, скорее всего, надену на свою свадьбу? Да!»

12. «Взяла эти штаны за 50 центов без примерки, и они идеально подошли»

13. На бирке этой куртки с котиками за $ 4 написано: «Сделано в раю». Что ж, похоже на правду

14. «Фотосессия в моем платье за $ 2»

15. «Влюбилась в эту покупку за $ 14,99»

16. «Новое такое платье стоит $ 475, а это досталось мне за $ 10»