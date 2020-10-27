16 человек, которые доказали, что и за копейки можно купить стильную одежду
Некоторые люди ни за что не будут одеваться в секонд-хендах, другие же уверены, что именно в таких местах можно купить крутую вещь и не потратить при этом половину зарплаты. Главное — иметь хороший вкус и чуточку времени на поиски.
Все это было у героев новой подборки от AdMe.ru, которые сумели найти отличную одежду за несколько долларов.
1. Цена платья — $ 1
2. «Хочу выйти замуж в этом наряде за $ 25»
3. Платье за $ 6
4. «Реальная цена этого наряда $ 80, мне же он достался за $ 12»
5. «Думаю надеть это платье за $ 5 и туфли за $ 4,5 на выпускной»
6. «Подобная одежда стоит около $ 140. Я заплатила $ 3»
7. «Пальто моего любимого цвета за $ 12,99»
8. «Я искала образ на свадьбу несколько месяцев и наконец нашла этот белый комбинезон за $ 5»
9. Платье и обувь за $ 5 и пояс за 99 центов
10. Отличная находка за $ 5,99
11. «$ 6 за платье, которое я, скорее всего, надену на свою свадьбу? Да!»
12. «Взяла эти штаны за 50 центов без примерки, и они идеально подошли»
13. На бирке этой куртки с котиками за $ 4 написано: «Сделано в раю». Что ж, похоже на правду
14. «Фотосессия в моем платье за $ 2»
15. «Влюбилась в эту покупку за $ 14,99»
16. «Новое такое платье стоит $ 475, а это досталось мне за $ 10»
Вам удавалось купить крутую вещь за копейки? Если да, покажите нам ее в комментариях.