15 знаменитых дам за 60 с таким крутым чувством стиля, что могут дать фору юным модницам

Сегодня общество открывает нам новые реалии: после 60 жизнь только начинается. Современные женщины элегантного возраста ломают все стереотипы о сложившемся «бабушкином» стиле и умело используют в своих образах трендовые приемы.

Редакция AdMe.ru согласна с тем, что оставаться стильным можно в любом возрасте. Мы подобрали самые яркие образы женщин за 60, которые могут себе позволить одеться «не по возрасту».

Мерил Стрип



Джейн Фонда

Дайан Китон

Изабелла Росселлини

Кэтрин О’Хара

Вупи Голдберг

Гленн Клоуз

Иман

Хелен Миррен

Шер

Анна Винтур

Тильда Суинтон, 61 год

Шэрон Стоун

Кармен Делль’Орефиче

Мэй Маск