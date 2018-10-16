15 самых странных вещей с подиумов 2018 года (Спойлер: на этот раз каждый станет частью высокой моды)

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Драконы в руках, рога на голове и сумки размером со спичечный коробок — это не сны Льюиса Кэрролла, а главные подиумные новинки от знаменитых модельеров. Высокую моду можно не воспринимать всерьез, но именно она задает тенденции, которые в том или ином виде приходят в повседневную жизнь. Загляните в статью, и вы узнаете, к каким новым трендам нужно морально готовиться уже сейчас.

AdMe.ru собрал самые странные модели одежды и аксессуаров и объясняет, почему не стоит недооценивать даже самые безумные показы.

Невысокий и неудобный каблук

В этом году дизайнеры доказали, что неудобной бывает обувь не только на высокой шпильке, но и на миниатюрном каблуке. Также можно заметить, что моделям на показах подобрали босоножки на размер меньше. Станет ли обувь не по размеру новым трендом, пока неизвестно, но ясно одно: в магазинах мы совершенно точно увидим различные модели обуви с изогнутым и маленьким каблуком.

Кепка-жалюзи

Признаться, мы тоже думали, что видоизменить этот головной убор невозможно. Но человеческая фантазия не знает границ, и козырек кепки на сей раз сделали не только очень длинным, но и рифленым. В обычной жизни стоит ждать возвращения бейсболок с длинными козырьками.

Перемычка между пальцами

В этом году дизайнеры решили наглядно продемонстрировать, каких именно жертв требует красота, и начали они с ног: к неудобному каблуку добавили еще более неудобную перемычку между пальцами. И если вы так и не успели отвыкнуть от перьев, то уже поздно: они скоро опять вернутся на полки магазинов вместе с квадратным каблуком.

Не люди, а звери

Модельеры предлагают больше не ограничивать себя одним элементом с животным принтом, а войти в образ полностью. Девушки, например, могут стать зеброй и не только облачиться в шубку соответствующей расцветки, но и подобрать к ней подходящую обувь, колготки и дополнить образ ободком с головой полосатого зверя. У мужчин все чуть проще: они могут обойтись рогами.

Необычные «питомцы»

«Карманные собачки — вчерашний день!» — подумали дизайнеры и решили дать в руки моделям плюшевых зверей и реалистичные фигурки драконов. С другой стороны, учитывая популярность сериала «Игра престолов», удивительно, что эта тенденция появилась только сейчас.

Высокая мода на улицах города

Полиэтиленовые пакеты — один из самых неоднозначных трендов. С одной стороны, теперь каждый человек может стать частью высокой моды, и для этого достаточно просто купить продукты в магазине, с другой — многие страны решили ограничить использование полиэтиленовых пакетов, а в будущем и полностью отказаться от них. Возможно, когда-нибудь мы будем видеть полиэтиленовые пакеты только на модных показах и на красных ковровых дорожках.

Максимальное утепление

Лыжные маски теперь пригодятся не только на горных склонах. А дизайнеры позаботились о том, чтобы они не выглядели скучно, и придумали несколько вариантов: праздничные, которые с легкостью заменят сережки и колье, и повседневные — более теплые, но без дополнительных украшений.

Микросумки

Кажется, модельерам надоели шутки про бездонные дамские сумочки, и они сделали их невероятно крошечными. А сумки-шоперы, наверное, заменят ключницы.

Модная защита

У огромных зонтов есть свое преимущество: на пляже вам не придется искать свободный зонтик. Вот бы еще придумали платье-шезлонг... А модный целлофан предлагают носить даже в качестве головного убора. А почему бы и нет? Волосы точно останутся сухими.

Сумки на шее

Несмотря на то, что сумки на талии еще остаются в моде, их уже постепенно вытесняет новый тренд — сумки на шее. Дизайнеры предлагают заменить миниатюрными сумочками украшения.

Вся тяжесть мира

Недолго продержался тренд из 90-х, и про узкие очки уже все забыли. В моду вернулись оправы, которые закрывают половину лица, только теперь они еще и декорированы массивными элементами.

Одна сумка — признак дурного вкуса

Несмотря на то, что тренд «несколько сумок в одном образе» существует достаточно давно, мало кто из модниц ему следовал. Но теперь дизайнеры придумали хитрый ход и решили в новом сезоне не оставлять дамам выбора: они просто соединили пару сумок между собой.

Лишние руки

Можно только догадываться, что нам хотели сказать дизайнеры дополнительными рукавами на вещах, но вряд ли мы увидим такую модель на обычных прохожих. А вот то, что теперь магазины заполнят не только джинсы, но и верхняя одежда с прорезями, — это совершенно точно.

Никаких секретов

Прозрачные сумки не сдают своих позиций, хотя при первом их появлении казалось, что этот тренд обречен на провал. Кажется, всем до сих пор интересно, что скрывается в дамских сумочках.

Перья на голове

Самой модной вещью в следующих сезонах должна стать шляпа с перьями. Интересно посмотреть, какую вариацию для повседневной носки представят бренды масс-маркета.