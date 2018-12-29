15 крутых вещей, которые вы бы купили не задумываясь
Человеческая фантазия не знает границ — и каждый раз нас в этом убеждают различные изобретения, которые поражают своей задумкой. Например, квадратная сковорода или очки, которые превращают любой свет в подарки. Не верите, что такое возможно? Открывайте статью и увидите все своими глазами.
Мы в AdMe.ru обожаем интересные вещи и надеемся, что наши читатели разделят с нами этот восторг.
1. Очки превращают свет в рождественских оленей
2. А эти очки все превращают в подарки
3. Свой собственный Брюс Уиллис на новогодней елке
4. Зарядное устройство, которое в нужный момент спасет не только ваш телефон, но и новогоднее настроение
5. Разделочные доски, которые выглядят как книги
6. Вот такой пакет шоколада нужен для новогодних каникул
7. Палочки для еды «Дарт Вейдер»
8. А вы догадывались о существовании черных палочек для ушей?
9. Песочные часы, которые показывают идеальное время для заваривания чая различной крепости
10. Шлепанцы с открывашкой на подошве
11. Носки с указанием левой (L) и правой (R ) сторон
12. Квадратная сковорода
13. Ложка, которая меняет цвет, если еда горячая
14. У посудомоечной машины есть проектор, который показывает, сколько времени осталось до конца мытья посуды
15. Торт в виде Гринча
А что понравилось вам больше всего?
Фото на превью Aallyss / reddit