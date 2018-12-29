15 крутых вещей, которые вы бы купили не задумываясь

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Человеческая фантазия не знает границ — и каждый раз нас в этом убеждают различные изобретения, которые поражают своей задумкой. Например, квадратная сковорода или очки, которые превращают любой свет в подарки. Не верите, что такое возможно? Открывайте статью и увидите все своими глазами.

Мы в AdMe.ru обожаем интересные вещи и надеемся, что наши читатели разделят с нами этот восторг.

1. Очки превращают свет в рождественских оленей

2. А эти очки все превращают в подарки

3. Свой собственный Брюс Уиллис на новогодней елке

4. Зарядное устройство, которое в нужный момент спасет не только ваш телефон, но и новогоднее настроение

5. Разделочные доски, которые выглядят как книги

6. Вот такой пакет шоколада нужен для новогодних каникул

7. Палочки для еды «Дарт Вейдер»

8. А вы догадывались о существовании черных палочек для ушей?

9. Песочные часы, которые показывают идеальное время для заваривания чая различной крепости

10. Шлепанцы с открывашкой на подошве

11. Носки с указанием левой (L) и правой (R ) сторон

12. Квадратная сковорода

13. Ложка, которая меняет цвет, если еда горячая

14. У посудомоечной машины есть проектор, который показывает, сколько времени осталось до конца мытья посуды

15. Торт в виде Гринча

А что понравилось вам больше всего?