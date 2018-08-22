15 бесценных хитростей по уходу за собой, которые облегчат жизнь любой девушке

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Все женщины мира переживают за свою внешность и стремятся всегда выглядеть безупречно. Однако вместе с бурным развитием индустрии красоты растут и цены, и некоторые процедуры и косметика оказываются не всем по карману. Но есть и хорошая новость: всегда можно прибегнуть к бюджетным лайфхакам, которые порой даже более эффективны, чем всевозможные косметические средства и салонные процедуры.

AdMe.ru собрал для вас 15 разнообразных советов практически на все случаи жизни, благодаря которым вы быстро справитесь с любой проблемой внешности и будете восхищать всех вокруг своей красотой.

Сочные розовые губки

Чтобы спасти потрескавшиеся и потускневшие губы, совсем не обязательно покупать дорогостоящие скрабы и лечебные гигиенические помады. Можно сделать собственное эффективное средство. Вам понадобятся: зубная паста

мед Сделать губы более гладкими помогут следующие действия: мягкими плавными движениями, без давления, нужно проскрабировать губы с помощью щетки и смеси пасты с медом в течение 3–5 минут. А вот как приготовить собственную гигиеническую помаду, вы можете посмотреть здесь.

Чистая кожа без черных точек

Попрощайтесь с надоедливыми черными точками, очистив кожу с помощью простой домашней маски, которую легко приготовить из ингредиентов, почти наверняка встречающихся на любой кухне. Вам понадобятся: 1 небольшая упаковка порошкового желатина (обязательно без запаха: ароматизированные могут окрасить кожу)

несколько ч. л. молока любой жирности Ингредиенты нужно смешать, подогреть в микроволновке в течение 10 секунд и нанести на проблемную зону на 15 минут. Подробнее о пропорциях и процессе можно узнать здесь.

Длинные и густые ресницы

Кокосовое масло обладает удивительными свойствами. Недаром оно используется во многих косметических средствах и является одним из самых популярных продуктов по уходу за внешностью. Вам понадобятся: кокосовое масло

гель из алоэ вера В данном случае использование кокосового масла является прекрасным и естественным способом сделать ресницы более длинными и густыми, ведь оно содержит витамин Е, минералы и другие необходимые питательные вещества, которые помогут стимулировать рост ресниц, проникая в фолликулы. Улучшить эффект способно сочетание масла с гелем из алоэ. Подробнее о том, как пользоваться средством, вы можете прочитать тут.

Красивое тело без растяжек

Многие мужчины признаются, что не видят ничего страшного в растяжках, но женщин этот эстетический недостаток все-таки нервирует, вызывая неизменное желание от него избавиться. Вам понадобятся: картофелина среднего размера

марля Известно, что картофель содержит крахмал, который обладает смягчающими и успокаивающими свойствами, а также антиоксиданты, которые предотвращают и замедляют процесс повреждения клеток. Поэтому он как нельзя лучше подходит в качестве превентивного средства или одного из вариантов борьбы с поврежденной кожей. Картофель нужно почистить, измельчить, сложить в марлю и сделать компрессы на проблемные зоны. Еще более ленивый способ вы можете узнать тут.

Моментальная свежесть волос

Причина эффективности сухих шампуней заключается в том, что в них есть вещества, поглощающие излишки кожного жира, который делает волосы грязными. Если вам хочется сделать собственное средство без каких-либо подозрительных химических веществ в составе, можете воспользоваться данными рецептами для светлых и темных волос. Вам понадобятся: 1/4 стакана кукурузного крахмала

1 ч. л. корицы

1/4 стакана какао-порошка (для темных волос) Ингредиенты надо смешать, нанести на волосы кистью и оставить на 30 минут. Втирать в голову не нужно, чтобы не вызвать зуд. Более подробно об этом можно почитать здесь.

Экстренное восстановление сломанного ногтя

Каждая девушка беспокоится о состоянии своих ногтей и делает маникюр, чтобы они выглядели аккуратно и ухоженно. К сожалению, никто не застрахован от того, что ноготь может сломаться в самый неподходящий момент. Вам понадобятся: чайные пакетики

базовое покрытие

лак для ногтей

топовое покрытие Из пакетика нужно вырезать кусочек примерно по размеру трещины и использовать его для усиления конструкции из нескольких слоев лака, чтобы спокойно проносить маникюр до следующего похода в салон. Детали этого решения описаны здесь. Важно отметить: если в вашем арсенале нет гелей-лаков и специальной лампы, можно проделать данный трюк и с обычными лаками, принцип действия тот же: множество слоев. Только повозиться придется немного дольше, так как важно, чтобы каждый из них хорошо просох и не смазался.

Спасение сухих и потрескавшихся пяточек

Если вы столкнулись с проблемой потрескавшихся сухих пяток, то есть простое решение, требующее использования лимона. Вам понадобятся: 1 большой лимон

увлажняющий крем Лимон нужно будет «надеть» на пятку и спрятать под носок, а увлажняющим кремом закрепить результат процедуры. Подробности по этой ссылке.

Длинные и густые волосы

Несмотря на разнообразие стилей и причесок, длинные, здоровые и густые волосы до сих пор считаются одним из главных атрибутов женственности и красоты. Но из-за стрессов, эмоционального напряжения и плохой экологии практически у каждой девушки волосы истончаются, выпадают и становятся тусклыми. Вам понадобятся: 4–5 луковиц Чтобы вернуть шевелюре прежний роскошный вид, можно приготовить специальное средство для ополаскивания из лука и обычной воды. Особой сноровки и снаряжения для этого не нужно, но 2 процедуры в неделю дадут волшебный результат. Ознакомиться с полным рецептом можно тут.

Избавляемся от избыточного волосяного покрова

Избыточный рост волос у женщин связан с повышенным уровнем тестостерона. Лазерная эпиляция — процедура дорогостоящая, но есть и более бюджетные и при этом не менее эффективные средства. К примеру, женщины в Индии избавляются от нежелательных волос при помощи одной специи. Вам понадобятся: 2 ст. л. куркумы

резиновые перчатки Из куркумы и воды мы получаем пасту, которую наносим на нужные участки. После нескольких сеансов волосы редеют и становятся тоньше, а затем и вовсе пропадают. Подробнее об эффективности специи вы можете прочитать по ссылке.

Гладкая и молодая кожа лица

Считается, что виноград обладает антивозрастными свойствами: он богат химическими соединениями, которые борются с морщинами, восстанавливают эластичность кожи, лечат повреждения и обеспечивают глубокое питание. Вам понадобятся: виноград

оливковое масло Это одна из масок, которая увлажнит кожу и уменьшит количество и глубину морщин. Виноград нужно очистить от кожуры и косточек и измельчить с помощью ложки, чтобы получилась кашица. 2 ст. л. такой кашицы нужно смешать с 1 ч. л. оливкового масла. Массирующими движениями нанесите маску на лицо и шею, оставьте на 10–20 минут и затем смойте остатки теплой водой. Подробности об омолаживающих свойствах винограда и пара других рецептов масок описаны здесь.

Здоровые волосы без секущихся кончиков

Желатин способен проникать в поврежденные участки волос и восстанавливать их, удерживая необходимую влагу и делая волосы более блестящими и сильными. Именно поэтому желатиновую маску можно смело назвать заменой ламинированию. Вам понадобятся: 1 ст. л. желатина

2 ч. л. бальзама для волос

репейное / касторовое масло (по желанию) Желатин смешивается с 4 ст. л. теплой воды и разогревается на водяной бане до растворения. Затем к нему добавляются бальзам для волос и масло, вся масса наносится на влажные волосы и сверху укутывается пищевой пленкой и полотенцем на 30 минут. Если есть время и желание, можно прогреть укутанную голову феном для лучшего результата. Делать такую маску можно не чаще 2 раз в неделю. Более подробная пошаговая инструкция и другая полезная информация хранятся тут.

Осветляем круги под глазами

На самом деле круги под глазами — это не такая уж большая проблема, как кажется на первый взгляд, поскольку существует множество средств для борьбы с этой досадной неприятностью, включая домашние, которые практически всегда есть под рукой. Вам понадобится: любой чай в пакетиках Пакетики нужно заварить, в течение ночи охладить и утром положить на глаза на 10–15 минут. Чай уменьшает отечность и снимает воспаление, что делает его одним из самых эффективных и быстрых способов решения этой проблемы. Но не держите пакетики на глазах дольше указанного времени, чтобы не пересушить кожу. Столь же простые манипуляции с некоторыми другими средствами, также весьма эффективными, описаны тут.

Средство от выпадения волос

Потеря волос может быть спровоцирована множеством факторов: стрессом, неправильным питанием, недостаточным количеством сна и сменой температур. Чтобы шевелюра всегда оставалась густой и красивой, советуем воспользоваться домашней маской для регенерации и стимуляции роста волос. Вам понадобятся: 1 спелый авокадо

1 яичный желток Около часа свободного времени несколько раз в неделю — и о проблеме жидких волос можно забыть. Приготовить такую чудодейственную маску проще простого: авокадо нужно намять до состояния пасты, затем добавить сырой желток и перемешать с пастой так, чтобы получилась однородная смесь. А как и на какое время нужно наносить средство, вы можете прочитать здесь.

Выравниваем тон лица

Экстренное выравнивание тона кожи — дело сложное, но вполне посильное, если серьезно озаботиться этим вопросом. Правда, тут не обойтись без средств из магазина, но красота, как известно, требует жертв. Вам понадобятся: зеленый консилер

оранжевый консилер

тональная основа Первые два средства необходимы для выравнивания. Оранжевый используется преимущественно для темных кругов и области вокруг глаз. Зеленым маскируем прыщи и покраснения. Затем растушевываем консилеры, покрываем сверху тоналкой и завершаем макияж. Более наглядную и подробную инструкцию по технике нанесения можно увидеть в этом видео.

Совет напоследок: почему не стоит пользоваться мочалкой-розочкой