14 эпатажных нарядов звезд, которые делают из своего выхода в свет настоящую сенсацию

Многие образы звезд, созданные для выхода на красную дорожку, становятся поистине культовыми и надолго остаются и в истории моды, и в памяти поклонников. Некоторые селебрити просто шокируют публику неординарностью своих нарядов, а другие надевают костюмы, за которыми скрывается любопытная история.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить случаи, когда яркие образы знаменитостей становились главной темой вечера.

Лиззи Гардинер

Австралийская художница по костюмам Лиззи Гардинер шокировала публику, когда в 1995 году прибыла на церемонию вручения «Оскара» в платье, целиком сделанном из золотых кредитных карт American Express. Все карты были подлинными, но с истекшим сроком годности. Конечно, появление дамы в столь смелом наряде стало одним из главных событий на ковровой дорожке, однако у некоторых присутствующих такой поступок вызвал не восторг, а настоящий гнев. В одном интервью Лиззи отметила, что платье было весьма спорным для того времени и многие женщины чувствовали себя обиженными и разозленными потому, что она отнеслась к созданию образа слишком легкомысленно. Также дизайнер сказала, что выбрала столь эпатажный наряд просто потому, что в тот период была разорена и ей нечего было надеть.

Принцесса Диана

В 1996 году принцесса Диана посетила знаменитый бал Met Gala спустя всего 3 месяца после развода с принцем Чарльзом. Тогда ее образ оказался одним из самых запоминающихся. По словам очевидцев, все взгляды были прикованы к Диане и она стала настоящей королевой вечера. Леди Ди появилась на мероприятии в темно-синем шелковом платье-комбинации от Dior. Ее выбор активно обсуждался по нескольким причинам. Во-первых, это был один из первых нарядов дизайнера Джона Гальяно, созданных им для дома Dior. Конечно, такая реклама сыграла ему на руку. Во-вторых, для того времени выбор столь откровенного платья, которые по стилю напоминало нижнее белье, был довольно дерзким. Диана даже опасалась реакции своего сына, принца Уильяма, которому на тот момент исполнилось 14 лет. Наконец, на принцессе было надето ожерелье-чокер, изготовленное из броши, подаренной ей королевой-матерью в день свадьбы.

Селин Дион

Сегодня Селин Дион по праву считается одной из современных икон стиля: она не боится экспериментов и регулярно радует поклонников новыми образами. Однако тягу к бунтарству она демонстрировала еще в далекие 90-е годы. Достаточно взглянуть на ее наряд на церемонии вручения «Оскара» в 1999 году, который во многом опередил свое время. Тогда певица надела белый брючный костюм, пиджак которого надевался задом наперед. Позднее Селин говорила о своем выборе так: «Тогда все женщины носили на мероприятиях платья, а не брюки. Я была единственной дамой в брюках, да еще и в надетом наоборот пиджаке. Если бы я пришла так сегодня, то все восприняли бы это нормально. Но в то время это был авангард».

Эль Макферсон

В 2005 году модель пришла на бал Met Gala в длинном кислотно-зеленом платье от Calvin Klein, и ее образ стал одним из самых запоминающихся в тот вечер. Дело в том, что наряд звезды оказался с небольшим секретом: она пришла в шлепках, поскольку под длинным платьем обувь все равно не была видна.

К тому же рост модели составляет 1,83 м, так что каблуки ей явно были ни к чему. Конечно, такое нарушение традиционного протокола не могло не вызвать негативную реакцию, но сама Эль осталась от своего образа в восторге.

Леди Гага

Леди Гага — настоящая королева эпатажа. Однако в 2010 году она превзошла саму себя и надела платье, сделанное из настоящих кусков мяса. Такой необычный наряд создал дизайнер Франко Фернандес для церемонии MTV VMA. Однако это была не просто модная провокация, а серьезный правозащитный жест певицы. В итоге журнал Time назвал «мясное платье» главным модным высказыванием 2010 года. Позже Фернандес сказал, что костюм будет завялен и помещен в коллекцию одежды певицы.

Эль Фэннинг

В 2017 году на Каннском кинофестивале Эль Фэннинг поразила публику своим роскошным платьем без бретелек от Vivienne Westwood. Наряд отсылал нас к салонной культуре XVII-XVIII веков. Однако публика обратила особое внимание на необычный узор длинного шлейфа. На нем были вручную нарисованы единорог, падающая звезда по имени Эль, сердце и планета. Судя по всему, единорог был идеей Эль и он является отсылкой к платьям Вивьен из ее весенней коллекции 2005 года. Над созданием костюма трудились 10 человек, а на ручную отделку ушло более 300 часов.

Сара Джессика Паркер

Уж если Сара Джессика Паркер выходит в свет, то всегда тщательно подбирает наряды. Так, в 2018 году, по время посещения бала Met Gala, звезда создала один из самых запоминающихся образов. Тема вечера звучала так: «Небесные тела: мода и католическое воображение», и актриса интерпретировала ее по-своему. Для выхода она выбрала роскошный золотой наряд от Dolce & Gabbana с длинным шлейфом. Однако самой яркой деталью стал массивный головной убор.

По сути, это был настоящий рождественский вертеп, отличающийся невероятной детализацией и богатыми украшениями.

Ким Кардашьян

В этом году Ким Кардашьян появилась на балу Met Gala в черном ансамбле Balenciaga, который закрывал каждый сантиметр ее тела, включая лицо. По некоторым данным, таким образом звезда хотела создать новую субкультуру и сделать модное заявление с помощью своего наряда: на нем нет никакого логотипа, никто не видит лица Ким, но все точно знают, что это именно она.

Карди Би

В 2019 году певица Карди Би шокировала публику своим роскошным платьем с перьями от дизайнера Тома Брауна. Над изготовлением этого грандиозного наряда трудились 35 человек на протяжении 2 тыс. часов. Длина шлейфа составляла 3 м, и, чтобы нести его по ступенькам, потребовалась помощь пяти мужчин.

На платье было потрачено 30 тыс. перьев, а его лиф украшали настоящие рубины стоимостью $ 250 тыс.

Граймс

Канадская певица Граймс никогда не упускает случая эпатировать поклонников, поэтому на очередном бале Met Gala все ждали от нее эпического преображения. И, надо сказать, звезда не подвела. Она предстала в образе боевого эльфа, вооруженного мечом. Струящийся футуристический серебристый наряд девушки был украшен бисером, а лицо пряталось под хромированной маской. По словам певицы, на создание этого образа ее вдохновил фильм «Дюна». Однако особого внимания заслуживают эльфийские серьги-каффы. Дело в том, что, надев их на столь заметное мероприятие, Граймс прославила дизайнера из Москвы Софию Павлову. Девушка уже давно занимается изготовлением украшений, но мировую известность получила лишь после минувшего Met Gala.

Майли Сайрус

Когда Майли Сайрус готовится к любому мероприятию, ее модный выбор довольно предсказуем: это должно быть что-то яркое, эпатажное и эксцентричное. Не стал исключением и ее выход на церемонии MTV Video Music Awards. Певица выбрала розовое мини-платье из латекса, к которому были прикреплены воздушные шары в виде слов «Do It», что явно отсылало поклонников к названию одной из песен звезды. К счастью, шарики пережили церемонию и не лопнули в самый ответственный момент.

Ким Петрас

Казалось бы, после появления на MTV VMAs в странной маске, немецкая певица уже ничем не сможет удивить своих фанатов. Однако вскоре она пришла на бал Met Gala в еще более экстравагантном наряде, который был дополнен массивной лошадиной головой. Также Ким заплела себе длинный конский хвост. Во время интервью звезда сказала, что в таком виде представляет «всех девушек-лошадей и людей-лошадей». Что бы это ни значило. Также певица отметила, что на подготовку костюма ушло 2 недели.

Джемма Чан

Любая церемония «Оскар» отличается большим количеством экстравагантных и ярких образов. Так, в 2019 году объемное розовое платье Джеммы Чан стало настоящим триумфом на красной ковровой дорожке. Кстати, кто-то из стилистов остроумно отметил, что наряд чем-то напоминает парашют. Впервые это платье появилось на подиуме во время зимнего модного показа Valentino, и шоу было настолько красивым, что даже заставило многих гостей плакать. Неудивительно, что Джемма и ее стилист решили поспешить и выбрали этот образ для церемонии.



Одной из запоминающихся деталей платья стали карманы, которые Чан с удовольствием демонстрировала фотографам. Согласитесь, это не самое популярное дополнение вечерних платьев.

Тильда Суинтон

Не секрет, что эта британская актриса умеет эффектно появиться на красной дорожке и ее наряды нередко становятся предметом обсуждения. Венецианский кинофестиваль 2020 года не стал исключением: Суинтон предстала перед публикой, держа в руках роскошную маску, которая больше напоминала произведение искусства, чем просто аксессуар. Ее изготовил специально для Тильды Джеймс Мерри, который также известен своим давним сотрудничеством с певицей Бьорк. Вдохновение Джеймс черпал в скелетах скатов, морских водорослях, орхидеях и скульптурах, которые украшают венецианский рыбный рынок Риальто.

Какой образ показался вам наиболее экстравагантным?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.