14 знаменитостей, которые создали свой неповторимый стиль с нуля

Кто знает, как бы сложилась судьба наших любимых знаменитостей, не решись они в один день на кардинальные изменения во внешности. Ведь во многом именно неповторимый стиль часто помогает тому или иному артисту выделиться среди сотен других претендентов и урвать свой кусок славы.

Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться тому, как всего лишь новая прическа может изменить облик человека, а иногда и повлиять на его судьбу. А знаменитые герои нашей подборки лишь яркое тому подтверждение.

Памела Андерсон

Решение осветлить волосы стало поворотным в карьере Памелы Андерсон. Скромная девушка с темной короткой стрижкой вряд ли бы запала в сердца миллионов, а вот платиновая блондинка с пышными формами вмиг стала главной звездой телеэкранов.

Джейсон Момоа

Джейсон Момоа мог бы пополнить бесконечный список смазливых актеров, если бы не решение отрастить густую шевелюру. Это придало звезде мужественности и помогло ему завоевать сердца поклонниц по всему миру.

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри, без сомнения, хороша в любом образе, но вот уже третий десяток лет певица не расстается со светлыми прядями. От былых каштановых кудрей не осталось и следа.

Дженнифер Лопес

Джей Ло на протяжении многих лет не изменяет своему неповторимому образу: пряди с эффектом выгоревших на солнце волос и загорелая кожа — такой мы привыкли ее видеть. Но верные поклонники не забыли, какой была Джен, когда делала свои первые шаги в Голливуде.

Дита фон Тиз

А вот Дита фон Тиз, в отличие от коллег, перекрасилась из блондинки в жгучую брюнетку. И сегодня представить королеву бурлеска в другом образе просто невозможно.

Ариана Гранде

Конский хвост стал визитной карточкой Арианы Гранде. Но он приглянулся певице не сразу. В самом начале своего пути восходящая звезда предпочитала распущенные волосы, экспериментируя лишь с их цветом.

Лана Дель Рей

Ретрострелки и темные длинные локоны — нам кажется, Лана Дель Рей всегда так выглядела. Но преданные поклонники помнят светлые волосы звезды — с такой прической она презентовала свой первый альбом.

Шакира

Буйные кудри Шакиры — непременный ее атрибут с самого начала карьеры, а вот цвет волос певица меняет довольно часто. Блонд, каштан и огненно-рыжий — поп-звезда перепробовала все, но к своему природному оттенку так и не вернулась.

Николь Кидман

Сегодня в этой мечтательной девчонке с копной рыжих волос с трудом можно узнать оскароносную диву. А ведь именно этот образ помог Николь Кидман вытянуть счастливый билет и получить свою первую роль.

Брижит Бардо

Одна из самых знаменитых блондинок в истории не могла похвастаться естественным светлым оттенком волос. А культовая бабетта, которая возвела Брижит в ранг иконы стиля, — это не что иное, как результат грамотной работы стилистов.

Дженнифер Энистон

Об идеальных прядях Энистон сегодня мечтают миллионы женщин по всему миру. Но мало кто помнит, что до создания культового образа Джен имела темно-каштановую гриву и модную в 90-е подкрученную челку.

Катрин Денев

Катрин Денев также верна своему образу много лет. Светлые густые пряди, зачесанные назад, стали визитной карточкой актрисы. Но лишь преданные фанаты знают, что в самом начале карьеры звезда «Шербурских зонтиков» блистала на экране со своим натуральным цветом волос и модной в те времена стрижкой короткий боб.

Селин Дион

Селин Дион, как настоящая дива, не боится экспериментов со стилем, а вот ее цвет волос остается неизменным на протяжении многих лет. Но ведь мало кто помнит, с чего все начиналось: на заре карьеры певица была жгучей брюнеткой.

Кончита Вурст

С момента победы на «Евровидении» эпатажный образ Кончиты Вурст менялся многократно. Но все-таки многие помнят артиста с густой шевелюрой, холеной бородой и томным взглядом. А вот на старте карьеры никому еще не известный певец Томас Нойвирт предстал перед зрителями австрийского шоу Starmania с лучезарной улыбкой и короткой стрижкой с небольшим ирокезом.