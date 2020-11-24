14 вещей, которых не должно быть ни в одной приличной спальне

В спальне каждый человек проводит в среднем около трети своей жизни или даже больше, а потому эта комната должна быть оформлена так, чтобы в ней было приятно находиться. Наверняка у вас бывало такое: заходите в номер в отеле и думаете: «Черт возьми, да как же они так круто сделали?» Мы можем устроить так, чтобы больше вас это чувство не посещало.

AdMe.ru изучил блоги по дизайну (и не только) и сделал небольшой гид по часто встречающимся ошибкам в оформлении спален.

1. Пурпурный, красный или белый цвета в дизайне

Цвета способны влиять на настроение и даже поведение человека. Подобрав правильный оттенок, нас можно убедить купить что-то, почувствовать себя в безопасности или, наоборот, заставить нервничать. Точно так же цветовая гамма в спальне диктует нам то, как мы должны себя чувствовать. Расслабленному состоянию и спокойному сну больше всего благоприятствуют приглушенные оттенки. Между матовым покрытием и глянцевым выбор стоит сделать в пользу первого. Считается, что наилучший цвет для спальни — это приглушенный синий. Следом за ним идут: зеленый;

бледно-желтый;

серебряный. Худший выбор — пурпурный, стерильный белый и красный оттенки.

2. Много подушек

Маленькие подушки на диване или кровати создают ощущение уюта, однако по факту неудобств приносят больше. Представьте: всякий раз перед сном вам надо сгребать их в кучу и куда-то убирать, а утром, наоборот, собирать и красиво раскладывать. Слишком много мороки. Для комфортного сна вам нужна одна-единственная подушка, от остальных можно смело избавляться. Если испытываете желание к одной подушке добавить вторую, это означает, что вы просто неправильно выбрали подушку. Скорее всего, ей не хватает высоты.

3. Корзина с грязным бельем

Во-первых, всякий раз, когда ваш взгляд наталкивается на гору грязного белья, мозг воспринимает это как задачу, которую надо поскорее решить. Из-за этого вам может быть трудно расслабиться. Во-вторых, грязное белье, как ни крути, попахивает и портит воздух в спальне.

4. Старенький матрас

Большинство людей не догадывается о том, что у матрасов есть свой срок годности: обычно 8–10 лет. И вы удивитесь, узнав, что многие из нас спят на матрасах 30—40-летнего «возраста», поскольку ждут, пока он не износится. Проблема в том, что старенький матрас может принести вам немало проблем, например со спиной. Вы будете плохо спать и утром чувствовать себя разбитым. К тому же, даже если вы регулярно чистите матрас, в нем все равно обитают пылевые клещи. Чем старше изделие, тем больше насекомых в нем живет. Такое соседство уже угрожает вашему здоровью.

5. Яркий светильник и люстра под потолком

Один из худших вариантов — это люстра, установленная прямо над кроватью. Свет будет бить вам прямо в глаза, а это раздражает и мешает расслабиться. Читать, лежа на постели, тоже будет некомфортно. Идеальный свет в спальне — это два светильника по бокам от кровати, причем лампы должны быть направлены не на постель, а чуть в сторону, чтобы свет был рассеянным.

6. Телевизор

У большинства из нас телевизор находится именно в спальне. Это позволяет нам смотреть любимые фильмы и сериалы перед сном. Включенный телевизор плохо влияет на качество вашего сна. Фактически вы просто гоните сон из своей спальни, когда пользуетесь техникой непосредственно перед тем, как заснуть. Если нет возможности переставить телевизор в другую комнату, хотя бы не включайте его поздними вечерами.

7. Легкие шторы или тюль

Лучший вариант для спальни — это тяжелые шторы, которые полностью закрывают окно. Легкие занавески или тюль не подходят, поскольку они пропускают свет — уснуть будет труднее. Особенно если вы любите прикорнуть днем. Важно не забывать и о расположении штор. Чем выше они находятся, тем лучше. Если повесить занавески не непосредственно под потолком, пространство визуально сократится, а стены будут казаться очень низкими.

8. Неправильно постеленный ковер

У дизайнеров есть такое правило: большой ковер нужно размещать прямо под кроватью и при этом он должен выходить за ее рамки на 45–60 см. Не больше и не меньше. Основная идея в том, что, вставая с кровати, вы всегда будете ставить ноги на коврик, а не на холодный пол. Альтернатива большому ковру — две тонкие дорожки по обеим сторонам от постели.

9. Постельное белье из ткани высокой плотности

Если хотите сохранить бюджет, не тратьтесь на белье из ткани невероятной плотности. Если видите белье с характеристикой TC (thread count — общепринятый критерий для обозначения линейной плотности ткани) выше 1 000, знайте: качество белья от этого лучше не будет — вы просто переплатите. Дело в том, что нить в ткани может быть одинарной или состоять из скрученных ниток (бывают двойные, тройные и т. д.). Некоторые производители могут считать не количество TC, а число ниток, которые скручены в одну. Как следствие, цена на такой товар резко возрастает, а качество не меняется.

10. Наволочки с вышивкой

Вышивка, вне всяких сомнений, смотрится красиво и добавляет уюта. Однако ее фактура неровная и раздражает кожу, из-за чего вам будет трудно уснуть. К тому же утром вы почти наверняка проснетесь с отпечатками узоров вышивки на лице.

11. Идеально подходящая фурнитура

Когда вся мебель куплена в одном магазине, у одного производителя, имеет одинаковый дизайн и т. п., это говорит об отсутствии у ее владельца вкуса.

12. Очень низкая кровать

Чем выше кровать, тем увереннее вы себя чувствуете. К тому же под низкой постелью нет места, которое можно было бы использовать для хранения вещей. А под высокую мебель вполне можно засунуть пару-тройку ящиков, например с постельным бельем или покрывалами.

13. Кровать без изголовья

По мнению дизайнеров, кровать без изголовья — это примерно то же самое, что окно без рамы. Его отсутствие делает спальню визуально незавершенной.

14. Покрывало или одеяло, которое достает до пола

Покрывало или одеяло размера оверсайз вовсе не придает комнате изюминку, а, наоборот, просто захламляет ее и делает грязной. К тому же мало приятного в том, чтобы укрываться одеялом, которое 5 минут назад валялось на полу. Если хочется добавить индивидуальности, лучше сделать это за счет цвета. Если стены в спальне однотонные, белье и покрывало стоит выбирать с рисунком. Когда на стенах уже имеются какие-то узоры, в выборе постельных принадлежностей лучше ограничиться однотонными палитрами.

А вы бы какие ошибки в оформлении спальни выделили?