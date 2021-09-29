14 наших звезд, которые стали иконами стиля за рубежом, а их соотечественники и не заметили

Невозможно не испытывать чувство гордости, когда люди, которые родились в одной с нами стране, добиваются успеха за рубежом. Мы все чаще можем заметить родные лица на обложках журналов в заграничных киосках или в инстаграмах популярных модельеров. Сегодня российские знаменитости достойно смотрятся рядом с иностранными звездами и даже задают тренды в мировой моде.

Нам в AdMe.ru очень приятно за достижения наших соотечественниц и соотечественников на Западе в сфере моды, и мы расскажем о некоторых из них.

Юлия Снигирь

Кинокарьера Юлии Снигирь за рубежом набирает обороты, в 2020 году на экраны вышел сериал с ее участием «Новый Папа», где она сыграла в паре с Джудом Лоу.

Но еще в 2019 году элегантная актриса была приглашена на Неделю моды в Милане, где встретилась с самим Джорджо Армани. А весной 2021 года интервью с ней было опубликовано на странице официального инстаграма итальянского модельера.

Эвелина Хромченко

Российская телеведущая и журналистка Эвелина Хромченко, имея большой опыт работы обозревателя моды в журналах Cosmopolitan и Elle, дает полезные советы в популярном телешоу о моде. В 2014 году она вошла в список самых влиятельных людей в сфере моды The Business of Fashion 500 наряду с главным редактором американского Vogue Анной Винтур. А Пьер Карден однажды прервал общение с Аленом Делоном, чтобы проводить Эвелину в аэропорт.

Влада Рослякова

Влада Рослякова родилась в Омске и не планировала связывать свою жизнь с модельным бизнесом. Однако на дополнительных курсах при университете ей посоветовали отправить фото в модельное агентство. И уже вскоре девушка стала появляться на мировых подиумах для таких влиятельных брендов, как D&G, Prada, Roberto Cavalli, Givenchy и Valentino. Влада была музой дизайнера Кристиана Лакруа, а французский журнал Vogue включил ее в топ-30 моделей мира 2000-х годов, наряду с Натальей Водяновой и Жизель Бюндхен.

Светлана Ходченкова

Популярная российская актриса не раз снималась в голливудских блокбастерах — например, с такими звездами, как Гэри Олдмен и Хью Джекман. Она была «посланницей красоты» французского бренда L’Oréal Paris. Выходы актрисы на красных дорожках международных кинофестивалей освещают иностранные СМИ, а ее фотографии в элегантных платьях стоят рядом с фото мировых знаменитостей.

Евгения Володина

Евгения Володина была одной из «трех V» — трех самых востребованных моделей середины 2000-х, названных так из-за совпадения начальных букв фамилий: Володина, Водянова и Вьялицына. Девушка родилась в Казани и обязана cвоим успехом Стивену Майзелю — знаменитый фотограф оценил ее внешние данные и пригласил в Нью-Йорк, а спустя время снял для обложки итальянского Vogue. За свою карьеру ей удалось принять участие в более чем 500 шоу, среди которых показы Gucci, Roberto Cavalli и Valentino.

Наталья Стефаненко

Многие помнят Наталью как телеведущую некогда популярной российской программы «Снимите это немедленно», но немногие знают, что уроженка Свердловской области долгое время была успешной моделью, переехала жить в Италию и была ведущей реалити-шоу Italia’s Next Top Model. Сегодня Наталья замужем за бывшей моделью Лукой Саббиони, с которым они воспитывают дочь Сашу.

Анна Селезнева

Будущую топ-модель, любимицу самых влиятельных в мире фотографов, таких как Марио Тестино и Стивен Майзель, скаут агентства встретил в ресторане быстрого питания, в который она просто зашла, чтобы посетить туалет. Через некоторое время лицо девушки было на обложке немецкого Vogue. А в первой декаде 2000-х годов Анна была настолько востребованной, что отказывалась от показов Chanel и Yves Saint Laurent: «А что — было бы лучше, если бы я наорала на Карла из-за того, что меня укололи иголкой на примерке?.. Когда я подписала эксклюзив с Miu Miu, то на шоу так капризничала, что Миучча Прада до сих пор не берет меня на показы».

Валентина Зеляева

Дочь военного и учительницы из Улан-Удэ долгое время была лицом марки Ralph Lauren. Валентина еще в 2005 году поучаствовала в 50 показах за один сезон на модных неделях в Париже, Нью-Йорке и Милане. Регулярно появлялась на обложках таких модных международных изданий, как British Vogue, Vogue Italia, Harper’s Bazaar, ELLE и Glamour. Девушка была даже включена в список самых высокооплачиваемых моделей мира The Money Girls.



Саша Лусс

Александра Лусс родилась в Магадане в семье врачей. Свою карьеру модели девушка строила в основном на родине, но потом ее заметил Карл Лагерфельд и пригласил поучаствовать в показе осенне-зимней коллекции Chanel. Уже спустя 2 года она участвовала в показах Prada, Valentino, Calvin Klein, Louis Vuitton и Givenchy и входила в категорию самых востребованных моделей. С 2017 года Саша не только модель, но и актриса. Режиссер Люк Бессон увидел девушку в журнале во время полета в самолете и захотел снять ее в своих фильмах. В 2017 году вышел фильм «Валериан и город тысячи планет», а в 2019 — «Анна». На ближайшие годы запланировано сразу несколько кинопремьер с ее участием.

Рената Литвинова

Сегодня актриса, прославившаяся ретро-образами, дружит с популярными дизайнерами Гошей Рубчинским и Демной Гвасалией, смело меняет имидж и недавно сняла короткометражный фильм о волшебниках для Gucci. «Наша дружба и даже любовь с Gucci обернулась съемками сказочного короткометражного фильма. Это про способность творить чудеса силой воображения, уметь мечтать, быть сильными и свободными», — поделилась Рената в своем инстаграме, добавив, что музыку к фильму написала Земфира.

Полина Куклина

Уроженку Москвы Полину Куклину заметил скаут модельного агентства, когда она с подругой пришла в модный дом к Вячеславу Зайцеву. Девушка заключила контракт и с лета 2003 года блистала на европейских подиумах, принимая участие в модных показах таких брендов, как Prada, Alexander McQueen и Louis Vuitton, и появлялась на обложках русского, японского и корейского журнала Vogue.



Мария Шарапова

Мария Шарапова — экс первая ракетка мира, входила в число «100 самых влиятельных мировых знаменитостей». Даже несмотря на то, что девушка завершила спортивную карьеру, о ней продолжает с интересом следить мировая пресса. Мария частая гостья светских мероприятий и кинофестивалей, а в сентябре 2021 года бывшая теннисистка появилась на Met Gala — ежегодном бале Института костюма — в желтом платье от Gabriela Hearst. Кроме того Мария была лицом таким брендов, как Nike, Samsung Electronics, Tag Heuer, Porsche, Evian и других.

Дарья Жукова

Многие знают Дарью Жукову как бывшую жену миллиардера Романа Абрамовича, но сегодня Дарья так же бизнесвумен, редактор журнала «Гараж» и член совета директоров Метрополитен-музея — одного из крупнейших художественных музеев мира. Ее выходы в свет никогда не остаются незамеченными. Например, на открытии выставки художника Джаспера Джонса в феврале 2018 года ее сфотографировали в платье от Altuzarra, а спустя 2 месяца Меган Марк выбрала такое же платье на встречу представителей стран Содружества.

Илья Прусикин

Лидер и основатель музыкальной группы Little Big, чей клип для Евровидения стал самым просматриваемым видео на YouTube-канале конкурса, в начале карьеры носил в основном джинсы и футболки. Сегодня музыканта можно увидеть в брендовой одежде, например Gucci. В 2021 году журнал GQ включил Илью в список самых стильно одетых мужчин.