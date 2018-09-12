14 обычных логотипов, которые на самом деле имеют тайное значение

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Логотип — это лицо компании. Стоит нам увидеть узнаваемую символику, и мы на подсознательном уровне начинаем испытывать доверие к популярным брендам. Именно поэтому к созданию логотипа дизайнеры подходят особенно ответственно: они хотят сделать его не только простым и запоминающимся, но и передать определенный скрытый подтекст.

AdMe.ru узнал, какой же тайный смысл скрывается за логотипами известных на весь мир брендов.

1. Airbnb

Интернет-сервис Airbnb, с помощью которого можно найти жилье для аренды по всему миру, выбрал очень странный логотип, который чем-то напоминает скрепку. Однако эмблема имеет гораздо более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд. Она содержит в себе целых 4 элемента: голову человечка, которая обозначает пользователя на сайте; значок геолокации, обозначающий место, где находится жилье; сердце — знак любви; и все эти символы объединены в букве А — Airbnb.

2. TripAdvisor

Американский сайт TripAdvisor позволяет путешественникам со всего мира выбрать, в каком отеле лучше остановиться, в каком ресторане перекусить, услугами какой авиакомпании воспользоваться и даже какую достопримечательность посетить — все благодаря отзывам других посетителей. Логотип TripAdvisor выполнен в виде совы, которая олицетворяет мудрость и знания, а вот ее глаза символизируют выбор, который делает путешественник: зеленый цвет — стоит ехать, а красный — определенно нет.

3. MasterCard

Международная платежная система MasterCard в своем логотипе решила сделать ставку на психологию цвета. Красный цвет обозначает мужество и страсть к действиям, которые дарят ощущение радости. Насыщенный желтый цвет говорит о процветании. Компания MasterCard считает, что именно эти качества необходимы человеку для того, чтобы разбогатеть, поэтому цвета сливаются воедино.

4. Dell

Американская компания Dell, которая занимается производством компьютеров, выделила букву Е в своем логотипе не просто так. Основатель корпорации Майкл Делл хотел передать смысл популярной идиомы «turn the world on its ear», которая в переводе означает инновацию, изменение чего-то необычным способом. А вот отдельно «turn (something) on its ear» переводится как «перевернуть вверх ногами / наоборот». Так компания решила воспользоваться игрой слов и перевернула букву Е.

5. National Geographic

Популярный телеканал National Geographic, который показывает документальные фильмы аж в 171 стране мира, своим логотипом сделал желтый прямоугольник. Он символизирует дверь, которая открывается в мир знаний о природе, науке и культуре. Желтый цвет тоже выбран неслучайно: он выступает здесь как метафора солнца, которое озаряет собой весь мир и является источником силы и энергии.

6. Vodafone

Британский оператор сотовой связи Vodafone в качестве своего логотипа выбрал загадочную закорючку, которая многим напоминает наушник, однако на самом деле это обычная кавычка. Кавычками на письме выделяется прямая речь, и открытая кавычка в данном случае символизирует начало разговора. Таким образом дизайнеры хотели показать, что с Vodafone пользователи могут разговаривать буквально постоянно.

7. Haribo

Производитель сладостей Haribo известен благодаря своим мармеладным медвежатам, которых обожают как дети, так и взрослые. Название компании придумал сам создатель: он объединил первые две буквы своего имени и фамилии — Ханс Ригель (Hans Riegel), добавив к ним первые две буквы названия своего родного города Бонн (Bonn). Изначально Ханс продавал леденцы на ярмарке, где были популярны выступления живых танцующих медведей. Вдохновившись этим, он решил создавать конфеты в виде мишек.

8. ГАЗ

Изначально Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) сотрудничал с американской компанией Ford. Завод не только копировал модели зарубежного производителя, но и решил сделать похожий логотип. Так, к примеру, буква Г была выполнена в той же стилистике, что и буква F у Ford. А вот оленя поместили на логотип, потому что это животное было размещено на гербе города, где находился сам завод.

9. Subway

Стрелки на первой и последней буквах логотипа сети быстрого питания Subway появились не просто так: они обозначают вход в метро и выход из него. Таким образом компания решила показать, что с Subway вы можете есть на ходу. Не последнюю роль в логотипе играет и цветовая палитра: зеленый цвет символизирует то, что компания выступает за здоровое питание и поставляет соответствующую продукцию, а желтый означает радость, получаемую от жизни, оптимизм и веселье.

10. DC Comics

Известная компания по производству комиксов DC Comics в 2016 году сделала ребрендинг и поменяла логотип. Фанаты возмущались и требовали вернуть старую и привычную им эмблему. Однако никому и в голову не приходило, сколько тайного смысла скрывается в этой синей надписи. Соиздатель компании Джим Ли в своем инстаграм-аккаунте рассказал, что же обозначает новый логотип: «Острые углы олицетворяют силу сразу нескольких персонажей: S — Супермена, эмблему WW — Чудо-женщины, а также логотип Бэтмена».

11. Mozilla Firefox

Знаменитый браузер Mozilla Firefox на своем логотипе изобразил лису, которая опоясывает земной шар. А если мы вам скажем, что это вовсе не лисица, а красная панда? Дело в том, что большинство людей переводят c английского слово «firefox» дословно как «огненная лисица», но на самом деле «firefox» — это английский перевод китайского прозвища красной панды. Так компания хотела продемонстрировать свою уникальность, ведь этот вид панд очень редкий и занесен в Красную книгу. А в 2010 году отделение Mozilla Firefox в США даже приютило 2 панд и взяло на себя ответственность за их жизнь.

12. Bacardi

Производитель рома Bacardi вовсе не хотел своим логотипом напугать покупателей. Существует легенда, что компания долго не могла придумать эмблему для своей продукции, и однажды жена основателя Bacardi увидела на ликеро-водочном заводе летучую мышь. Женщина восприняла это как знак свыше и решила, что именно она должна быть изображена на логотипе. Кроме того, на Кубе, родине Bacardi, летучая мышь считается символом здоровья, удачи и сплоченности.

13. Orbit

Если присмотреться к логотипу на упаковке жвачки Orbit, можно увидеть, что заглавная буква О разделена на светлую и темную части, а на заднем фоне можно разглядеть стилизованное изображение орбиты. Таким образом, становится понятно, что буква О здесь символизирует день и ночь, то есть орбитальное движение Земли вокруг Солнца.

Бонус: логотип Kappa 18+

Итальянский производитель спортивной одежды Kappa на логотипе разместил мужчину и женщину, которые сидят друг к другу спиной. Однако, если прикрыть верхнюю часть картинки, можно увидеть ноги девушки в весьма провокационной позе. До сих пор остается загадкой, специально ли создатели придали такой двойной смысл изображению или же это всего лишь домыслы потребителей.

Логотип какой компании удивил вас больше всего?