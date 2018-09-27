13 странных вещей из прошлого, назначение которых теперь поймет не каждый

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Неверно считать, будто люди прошлого были менее изобретательными, чем мы с вами. Их фантазии хватало на создание самых разных вещей, одни из которых были полезными, а другие — ну очень странными. Например, существовала многоразовая таблетка для очистки организма, которую к тому же передавали по наследству. А еще в ходу были автомобильные вазы, устройство для измерения громкости аплодисментов, карманные солнечные часы, тостерная вилка и прочие причудливые предметы.

AdMe.ru собрал небольшую коллекцию винтажных приспособлений, чье назначение современным людям не всегда удается определить с первого взгляда.

13. Автомобильная ваза

Напоминает рог для вина, не правда ли? Но у этого предмета совсем другое назначение — это автомобильная ваза для цветов. Цветы не только служили украшением салона, но еще и выполняли роль естественного освежителя воздуха.

Такие вазы можно было найти в автомобилях, выпущенных в первой половине XX века, а некоторые люди пользуются подобными вещами и сейчас.

12. Многоразовая коктейльная палочка

Эта миниатюрная клюшка для гольфа служила коктейльной палочкой, однако, в отличие от современных пластиковых палочек, она была многоразовой. Своеобразные щупальца на конце палочки использовались в том случае, если человек хотел вытащить оливку или вишню из коктейля, не нарушая при этом правил приличия.

11. Приспособление для набора номера на дисковом телефоне

Нынешняя молодежь могла и не видеть дисковых телефонов, но люди постарше наверняка пользовались этими «древними» по современным меркам аппаратами. Это ретро-приспособление надевалось на конец ручки или карандаша и здорово облегчало задачу тем, кто по каким-то причинам предпочитал не набирать номер пальцами (к примеру, девушкам с только что накрашенными ногтями).

10. Механический калькулятор

Помимо известных всем счетов, в прошлом существовали и другие устройства для проведения арифметических расчетов: к примеру, этот круглый механический калькулятор под названием Optima, который был выпущен примерно в 1900 году в Германии.

9. Нож-крючок для колки льда

До появления в домашних хозяйствах холодильников с морозильной камерой существовала целая индустрия по торговле льдом. Его заготавливали зимой, собирая с поверхности водоемов, а затем помещали в специальные ледники, где он мог храниться круглый год и откуда его доставляли покупателям на дом в виде блоков. Крючок, который вы видите на фото, служил одновременно для откалывания льда от блока и для того, чтобы перемещать его куски, не прикасаясь к ним руками.

8. Ложечка для мороженого

Если вы уже где-то видели такую викторианскую ложечку и удивились ее странной форме, то знайте, что она предназначена исключительно для одного продукта — мороженого.

7. Игрушечная стиральная машина

А вот такая ручная стиральная машина служила когда-то детской игрушкой. Вероятно, маленькие девочки стирали в таких машинках вещи своих любимых кукол.

6. Карманные солнечные часы

По словам автора фото, эти часы в прошлом принадлежали женщине, которая очень любила путешествовать. Что ж, этот гаджет весьма надежен: его трудно сломать и ему не нужны батарейки.

5. Тостерная вилка

Британцы готовили тосты задолго до появления электрических тостеров. Одним из способов приготовить это блюдо было использование вот таких длинных вилок: на них нанизывали кусочки хлеба, которые затем подрумянивали над рдеющими в печи углями.

4. Медальон для парфюма

Этот винтажный медальон служил одновременно и украшением, и емкостью для парфюма. Похоже, наши предки умели совмещать красоту и функциональность.

3. Приспособление для очистки яиц от скорлупы

Как рассказал автор фото, он нашел этот жутковатый предмет под полом дома, построенного в начале XIX века. Но не стоит думать, будто перед вами странный медицинский инструмент или даже пыточное приспособление — все намного проще. На самом деле эта штуковина была предназначена всего лишь для очистки вареных яиц от скорлупы.

2. «Вечная пилюля»

Пожалуй, самый странный предмет в нашей винтажной коллекции: «вечная пилюля», которая была сделана из сурьмы и использовалась многократно. На протяжении нескольких столетий сурьма считалась отличным средством для очищения организма, и никого почему-то не смущало, что она при приеме внутрь не переваривается и выходит наружу в неизменном виде. Приобретали «вечную пилюлю» в одном экземпляре на всю семью и, что самое удивительное, передавали это сомнительное лекарство по наследству.

1. Прибор для измерения громкости аплодисментов