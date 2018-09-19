13 ляпов, которые попали на киноафиши (Двухметровые ноги и отсутствие коленей еще не самое страшное)

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Мало кто обращает внимание на киноафиши, а ведь именно на постерах к фильмам творятся самые нелогичные и странные вещи. Загляните в статью, и вы поймете, почему по городу, в котором есть свой супергерой, спокойно разгуливает преступность и какое заклинание нам не показали в фильмах про Гарри Поттера.

AdMe.ru надеется, что эта подборка поднимет вам настроение. Только не спешите ругать людей, которые трудились над этими постерами: мало кто способен выдержать испытание дедлайном.

Темный рыцарь (The Dark Knight)

Если вы задавались вопросом, почему в кино при наличии супергероя в городе, криминальных личностей и отборных злодеев становится все больше, — у нас есть ответ. Внимательно посмотрите на постер к фильму «Темный рыцарь»: Бэтмен просто не видит, что происходит на улицах города — весь вид ему загораживает рама окна, на которую он смотрит.

Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1-я (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I)

Заклинание, которое точно бы понравилось австрийскому физику-теоретику Эрвину Шредингеру. Гарри (обратите внимание на его голову) одновременно находится и в вагоне метро, и снаружи. Оказывается, способность быть одновременно во всех возможных состояниях, — это не квантовая механика, а магия прямиком из Хогвартса.

Путешествия Гулливера (Gulliver’s Travels)

Джек Блэк, кажется, шокирован не тем, что его связали десятки маленьких человечков, а тем, что он обнаружил «пропажу» зубов, причем всех. И у нас нет предположений, которые могли бы объяснить, почему тот, кто ретушировал данный постер, решил закрасить главному герою фильма зубы и язык.

300 спартанцев (300)

Царь Леонид явно готовился воевать при помощи копья, но, видимо, произошло недопонимание на стадии ретуши, и ему нарисовали меч.

Экстрасенсы (Solace)

Если внимательно посмотреть на голову Колина Фаррелла (справа), то можно заметить, что попытки сделать ее одного размера с головой Энтони Хопкинса привели к тому, что пострадали пропорции: зону с волосами слишком растянули, а форме лба позавидовал бы самый неудачливый злодей в мире — Мегамозг.

Логан (Logan)

Тот, кто смотрел фильм «Логан», знает, что это история про знаменитого Росомаху и 11-летнюю мутантку Лору. Рука Хью Джекмана по сравнению с рукой юной исполнительницы главной роли довольно большая, поэтому изображенное на постере вызывает вопрос: бывают ли такие длинные пальцы и почему ладонь девочки такая узкая?

Хранители (Watchmen)

Комедиант — персонаж, сотканный из противоречий, тем не менее есть вещи, которые даже он посчитал бы нелогичными. Посмотрите внимательно на его правую руку: прикуривать от огнемета, не нажимая на спусковой механизм, — какая-то особая магия, недоступная другим даже в стенах Хогвартса.

На расстоянии любви (Going the Distance)

То, как обнимает своего партнера по фильму «На расстоянии любви» Дрю Бэрримор, вызывает вопрос: как такое возможно? Тут два варианта: либо у актрисы очень короткое плечо, либо изначально актеры обнимались по-другому, а затем ретушер забыл удалить кисть с итогового варианта постера.

Случайный муж (The Accidental Husband)

По сюжету фильма пожарный и серьезный мужчина в костюме влюблены в Эмму Ллойд (героиню Умы Турман). Но не кажется ли вам, что то, как их расставили на постере, приближает шансы поймать девушку к нулю? Хотя, возможно, их чувства не такие уж и сильные: посмотрите на их довольные лица, они явно думают не о невесте.

Невеста с того света (Over Her Dead Body)

Интересно, постер к фильму «Невеста с того света» делался наспех или это месть Еве Лонгории? Посмотрите сами: актрисе кто-то явно приделал чужое тело, стер колени и сделал слишком длинные руки, особенно правую (похоже, руку «тянули» к щеке как могли).

Терминатор: Генезис (Terminator Genisys)

Всего один вопрос к черепу в руках Сары Коннор (Эмилия Кларк): почему у Терминатора настоящие человеческие зубы, которые даже не похожи на керамические? Он ведь не Робокоп.

Первому игроку приготовиться (Ready Player One)

Самые длинные ноги в мире — у россиянки Екатерины Лисиной. При росте 205,7 см длина ног девушки составляет 133 см. Но даже она бы позавидовала главному герою фильма «Первому игроку приготовиться». Судя по постеру, его ноги метра два, не меньше.

Красавица и Чудовище (Beauty and the Beast)

На киноафишах к фильму «Красавица и Чудовище» несоответствие заметили любители цветов. Возможно, реквизиторы пожалели актрису и ее пальчики, а возможно, это проделки ретушера. Тем не менее роза без шипов и с таким гладким стеблем смотрится странно.