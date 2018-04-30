12 вещей из будущего, которые вам захочется купить уже сейчас
В последнее время появляется все больше и больше удивительных вещей, о которых раньше мы могли только мечтать. Некоторые из них пока существуют лишь на стадии работающего прототипа, зато другие доступны каждому из нас уже сейчас. Мы ознакомились с последними новинками из мира крутых дизайнерских разработок и нашли робота-няню, бокал, который превращает воду в любой напиток по вашему вкусу, компьютерную мышь необычной формы и другие не менее интересные изобретения.
AdMe.ru предлагает вашему вниманию подборку свежих творений дизайнерской и научной мысли, которые заставят вас поверить в то, что будущее уже наступило.
Робот-помощник для детей
Радионяней в наше время никого не удивишь, но как насчет робота-няни? Это симпатичное устройство способно уловить плач ребенка и сообщить об этом родителям, а пока они идут на помощь, робот может успокоить малыша с помощью музыки или даже рассказать ему сказку.
Еще робот умеет распознавать лица, очищать воздух, контролировать температуру в помещении и присылать родителям на мобильные устройства фотографии и видео ребенка. Кроме того, «няня» самостоятельно заряжается и может быть использована ребенком в качестве ходунков.
Умные наушники
Умные наушники от Sony отличаются прежде всего тем, что они не блокируют ушной канал, позволяя пользователю слышать и музыку, и звуки окружающей среды одновременно. А еще с их помощью можно узнать новости и погоду, получить или отослать текстовое сообщение.
Аудиоколонки в виде бульдогов
Недешевые, но симпатичные и довольно мощные беспроводные колонки, которые впишутся в любой интерьер и будут идеальны в качестве подарка для истинных меломанов и просто любителей собак. Забавная деталь — к колонкам прилагается пульт в виде косточки.
Робот-котик для одиноких людей
Еще один дружелюбный робот, который будет полезен не только детям, но и взрослым, а особенно тем, кто страдает от одиночества. Котик по имени Fribo помогает своему хозяину чаще общаться с родными и друзьями при помощи специального группового чата. Например, если дважды постучать по столу рядом с роботом, он незамедлительно отправит сообщение другу с вопросом о том, чем он занимается.
Компьютерная мышь в форме конуса
По мнению корейского промышленного дизайнера Иньепа Бейка (Inyeop Baek), создателя конической мыши, ее необычная форма предупреждает развитие туннельного синдрома, так как рука человека при ее использовании находится в естественном положении. В остальном же мышь-конус мало чем отличается от других устройств этого типа, хотя и требует некоторого времени для привыкания.
Мотосимулятор для виртуальной реальности
Симулятор совместим с игровыми системами PlayStation, Xbox, Nintendo и устройствами на базе Windows. По словам испанской компании-разработчика, их устройство дает ощущения, максимально приближенные к тем, которые испытывает настоящий байкер, но при этом мотосимулятор сконструирован так, что с него практически невозможно упасть.
Попкорница в виде Звезды Смерти
Такая вещь станет желанным подарком для каждого поклонника «Звездных войн», но, в отличие от оригинальной Звезды Смерти, она не разрушает планеты, а всего лишь готовит попкорн. А если вы равнодушны к этому лакомству, то у производителя найдется немало других вещей, которые наверняка порадуют истинных любителей культовой киноэпопеи.
Подставка для охлаждения напитков
Эта подставка охлаждает напитки примерно в 6 раз быстрее, чем холодильник, и поддерживает желаемую температуру на протяжении всего дня. Размеры кулера совместимы с большинством стандартных бутылок и алюминиевых банок, также можно наливать жидкость для охлаждения прямо в чашу устройства.
Полочка для туалетной бумаги с отделением для книг и журналов
Не секрет, что многие люди любят почитать, посидеть в интернете или поиграть в игры на смартфоне во время посещения туалета. Но у них нередко возникает проблема: куда положить гаджет или книгу после того, как самое важное дело было завершено? Специально для таких случаев была придумана удобная полка, на которой можно разместить смартфон, журналы, а также туалетную бумагу, освежитель воздуха и прочие нужные вещи.
Триммер для бороды
Мужчинам, которые любят содержать свою бороду в порядке, но не всегда находят время для посещения барбершопа, стоит присмотреться к этому недорогому и удобному триммеру. Он подходит для бород разной длины и формы, а его конструкция позволяет избежать ошибок при самостоятельном бритье.
Компактный чемодан для ручной клади с устройством для зарядки гаджетов
Этот чемодан выполнен из ультралегкого непромокаемого материала и включает в себя отделение для ноутбука, карман для журналов, сумку для туалетных принадлежностей и чехол для одежды. Небольшие размеры чемодана позволяют брать его с собой в салон самолета, а также он снабжен внешним аккумулятором для двух гаджетов, который подзаряжается от вращения колес при перемещении.
Стакан, который превращает воду в любой напиток
Виртуальная реальность добралась и до коктейлей: теперь превратить воду в вино или любой другой напиток можно не только в библейской притче. Точнее говоря, создать весьма реалистичную иллюзию превращения, так как вода в бокале устройства не меняет своего химического состава.
Это возможно благодаря встроенным в бокал электродам, которые путем воздействия на вкусовые рецепторы человека «меняют» вкус жидкости, делая его более сладким, горьким или соленым. Светодиоды изменяют цвет напитка, а ароматический газ воздействует на запах жидкости, так что человек может наслаждаться вином, лимонадом или любым другим напитком без потребления лишних калорий.
Фото на превью Beardclass/Ferrari Press/East News, Allocacoc/Ferrari Press/East News