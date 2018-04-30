12 вещей из будущего, которые вам захочется купить уже сейчас

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В последнее время появляется все больше и больше удивительных вещей, о которых раньше мы могли только мечтать. Некоторые из них пока существуют лишь на стадии работающего прототипа, зато другие доступны каждому из нас уже сейчас. Мы ознакомились с последними новинками из мира крутых дизайнерских разработок и нашли робота-няню, бокал, который превращает воду в любой напиток по вашему вкусу, компьютерную мышь необычной формы и другие не менее интересные изобретения.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию подборку свежих творений дизайнерской и научной мысли, которые заставят вас поверить в то, что будущее уже наступило.

Робот-помощник для детей

Радионяней в наше время никого не удивишь, но как насчет робота-няни? Это симпатичное устройство способно уловить плач ребенка и сообщить об этом родителям, а пока они идут на помощь, робот может успокоить малыша с помощью музыки или даже рассказать ему сказку. Еще робот умеет распознавать лица, очищать воздух, контролировать температуру в помещении и присылать родителям на мобильные устройства фотографии и видео ребенка. Кроме того, «няня» самостоятельно заряжается и может быть использована ребенком в качестве ходунков.

Умные наушники

Умные наушники от Sony отличаются прежде всего тем, что они не блокируют ушной канал, позволяя пользователю слышать и музыку, и звуки окружающей среды одновременно. А еще с их помощью можно узнать новости и погоду, получить или отослать текстовое сообщение.

Аудиоколонки в виде бульдогов

Недешевые, но симпатичные и довольно мощные беспроводные колонки, которые впишутся в любой интерьер и будут идеальны в качестве подарка для истинных меломанов и просто любителей собак. Забавная деталь — к колонкам прилагается пульт в виде косточки.

Робот-котик для одиноких людей

Еще один дружелюбный робот, который будет полезен не только детям, но и взрослым, а особенно тем, кто страдает от одиночества. Котик по имени Fribo помогает своему хозяину чаще общаться с родными и друзьями при помощи специального группового чата. Например, если дважды постучать по столу рядом с роботом, он незамедлительно отправит сообщение другу с вопросом о том, чем он занимается.

Компьютерная мышь в форме конуса

По мнению корейского промышленного дизайнера Иньепа Бейка (Inyeop Baek), создателя конической мыши, ее необычная форма предупреждает развитие туннельного синдрома, так как рука человека при ее использовании находится в естественном положении. В остальном же мышь-конус мало чем отличается от других устройств этого типа, хотя и требует некоторого времени для привыкания.

Мотосимулятор для виртуальной реальности

Симулятор совместим с игровыми системами PlayStation, Xbox, Nintendo и устройствами на базе Windows. По словам испанской компании-разработчика, их устройство дает ощущения, максимально приближенные к тем, которые испытывает настоящий байкер, но при этом мотосимулятор сконструирован так, что с него практически невозможно упасть.

Попкорница в виде Звезды Смерти

Такая вещь станет желанным подарком для каждого поклонника «Звездных войн», но, в отличие от оригинальной Звезды Смерти, она не разрушает планеты, а всего лишь готовит попкорн. А если вы равнодушны к этому лакомству, то у производителя найдется немало других вещей, которые наверняка порадуют истинных любителей культовой киноэпопеи.

Подставка для охлаждения напитков

Эта подставка охлаждает напитки примерно в 6 раз быстрее, чем холодильник, и поддерживает желаемую температуру на протяжении всего дня. Размеры кулера совместимы с большинством стандартных бутылок и алюминиевых банок, также можно наливать жидкость для охлаждения прямо в чашу устройства.

Полочка для туалетной бумаги с отделением для книг и журналов

Не секрет, что многие люди любят почитать, посидеть в интернете или поиграть в игры на смартфоне во время посещения туалета. Но у них нередко возникает проблема: куда положить гаджет или книгу после того, как самое важное дело было завершено? Специально для таких случаев была придумана удобная полка, на которой можно разместить смартфон, журналы, а также туалетную бумагу, освежитель воздуха и прочие нужные вещи.

Триммер для бороды

Мужчинам, которые любят содержать свою бороду в порядке, но не всегда находят время для посещения барбершопа, стоит присмотреться к этому недорогому и удобному триммеру. Он подходит для бород разной длины и формы, а его конструкция позволяет избежать ошибок при самостоятельном бритье.

Компактный чемодан для ручной клади с устройством для зарядки гаджетов

Этот чемодан выполнен из ультралегкого непромокаемого материала и включает в себя отделение для ноутбука, карман для журналов, сумку для туалетных принадлежностей и чехол для одежды. Небольшие размеры чемодана позволяют брать его с собой в салон самолета, а также он снабжен внешним аккумулятором для двух гаджетов, который подзаряжается от вращения колес при перемещении.

Стакан, который превращает воду в любой напиток