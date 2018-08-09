12 секретов королевского стиля, которые стоит перенять и вам

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Кейт Миддлтон (Catherine Middleton) и Меган Маркл (Meghan Markle), герцогини Кембриджская и Сассекская, выходят в свет в идеально подобранных нарядах. Внимательные почитатели королевской семьи давно заметили, что образы молодых женщин часто настолько просты, что повторить их будет под силу любой девушке. А если учесть, что члены монаршей семьи совсем не против бюджетных покупок в магазинах масс-маркета, задача кажется еще более простой.

AdMe.ru сделал подборку нарядов Кейт и Меган, чтобы доказать, что одеваться под стать членам королевской семьи можно и без команды специалистов из мира высокой моды.

1. Желтое платье-футляр

Для встречи с представителями стран Содружества Меган Маркл выбрала ярко-желтое платье. А буквально через несколько дней Кейт Миддлтон появилась в подобном наряде на мужском финале Уимблдона. Похожие платья канареечного цвета у герцогинь стали поводом для появления сотен статей в СМИ. Однако говорить о плагиате не приходится: Кейт давно питает нежные чувства к желтому цвету. В 2014 году ее видели в подобном образе во время 3-недельного тура по Новой Зеландии и Австралии, а для прогулок с детьми она не раз выбирала нежно-желтые платья более комфортного кроя. Подобное платье-футляр — это наряд на все случаи жизни, так что смело выбирайте такой образ: он будет уместен в любой ситуации.

2. Королевские шляпки

Изысканные шляпы и строгие линии — визитная карточка обеих герцогинь. Такой элемент гардероба традиционен для членов королевской семьи: мало какой образ Елизаветы II обходится без изящной шляпки. Молодое поколение монаршей семьи тоже не отказывается от традиционных головных уборов. Но кто сказал, что шляпы — привилегия исключительно королев? Смело добавляйте данный аксессуар в свои образы, подбирая шляпки под платье в летнее время или под строгое пальто в межсезонье.

3. Юбки с геометрическим принтом

Геометрические формы удачно разбавляют скучную классику. Такой принт нередко встречается в нарядах Кейт и Меган. При этом герцогиня Кембриджская традиционно выбирает юбки и платья А-силуэта длины миди, прикрывающие колени, а герцогиня Сассекская верна любимому приталенному крою. Примерьте такой образ в офис или даже просто на прогулку — окружающие будут в восторге.

4. Светлое облегченное пальто

Пальто пудрового цвета — любимый предмет гардероба многих девушек во всем мире. Такая вещь выглядит элегантно и женственно. Неудивительно, что ее оценили и представители королевской семьи. Данный вариант смотрится удачно на любой фигуре: и тонкая талия Меган, и округлившийся животик беременной Кейт выглядят в таком пальто одинаково хорошо. Подобный наряд не придется убирать в шкаф, если в вашей семье ожидается пополнение: просто носите его в расстегнутом виде.

5. Серое пальто + шляпа

Серое классическое пальто — традиционное решение для официального выхода: приталенный крой, сдержанность в деталях, приглушенный цвет. Дополненное широкополой шляпой или шляпкой-таблеткой, оно не выглядит кричащим, не привлекает лишнего внимания, но смотрится женственно и элегантно. Поэкспериментируйте с головными уборами: вы получите не меньше внимания, чем члены королевской семьи.

6. Жакет + майка

Жакет в сочетании с майкой сделает менее официальным и более молодежным даже самый строгий образ. В отличие от длинных пиджаков, короткие жакеты выглядят современно и являются поистине универсальной вещью. Меган выбрала такой наряд для поездки в Тринити-колледж Дублина, а Кейт — во время официального тура в Канаду. Используйте этот вариант для офиса: вечером вы с легкостью сможете сделать свой образ более расслабленным, просто сняв жакет.

7. Синее пальто с белыми деталями

Для выхода в свет герцогини также часто выбирают темно-синие пальто с контрастными акцентами. Белые детали позволяют строгой верхней одежде выглядеть более празднично и менее скучно. Кейт выбрала такое пальто для посещения Центра развития детей в Гарлеме, а Меган — для поездки в Бирмингем в рамках предсвадебного тура. Если белые детали в верхней одежде кажутся вам слишком марким и непрактичным вариантом, обратите внимание на другие оттенки отделки — серый, кремовый.

8. Мелкая серая клетка

Пальто или костюм в серую клетку может стать предметом базового гардероба. Классический, но совершенно не скучный принт украсит как легкое пальто (в случае Кейт), так и строгое платье из плотной ткани (как у Меган). Герцогини продемонстрировали, как на первый взгляд старомодная клетка может выглядеть молодежно и изысканно.

9. Гипюровое платье

«Прозрачные рукава, плотная подкладка» — идеальная формула праздничного, но при этом сдержанного платья. Кейт традиционно отдает предпочтение более скромной длине, Меган — кокетливым коротким платьям. Выберите свою оптимальную длину в зависимости от предпочтений и типа фигуры.

10. Маленькое черное платье

Черное платье с V-образным вырезом и интересной текстурой выглядит совсем не скучным, особенно если его дополнить эффектным поясом и аксессуарами. Черный дресс-код — не повод выглядеть мрачно. Деликатные вкрапления белого цвета или блестящей нити спасут любой образ.

11. Джинсы + белая рубашка

Иногда герцогини разрешают себе выглядеть расслабленно в одежде стиля кэжуал, совсем как обычные женщины: в этих красавицах в джинсах и белых рубашках сложно узнать членов монаршей семьи. Но даже наряд «на каждый день» должен быть скромным и сдержанным: только так вы будете выглядеть по-королевски. Конечно, подобную одежду герцогини могут позволить себе лишь в неофициальной обстановке: Меган появилась в таком образе на спортивных состязаниях для бывших военнослужащих Invictus Games, а Кейт — на ежегодном ковбойском родео-фестивале.

12. Облегающее синее платье

Синее платье-футляр подойдет к любому случаю, когда нужно выглядеть эффектно. Судя по многочисленным снимкам Кейт Миддлтон, синий — один из ее самых любимых цветов, и к тому же он прекрасно подчеркивает красоту легендарного кольца принцессы Дианы. Сочетайте подобный наряд с аксессуарами того же оттенка, что и платье, дополнив образ аккуратными лодочками и клатчем.